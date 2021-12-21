劍后江旻憓談運動員價值　收小朋友聖誕卡分享不愉快經歷：很心痛

香港運動員於東京奧運後的關注度急升，「微笑劍后」江旻憓今（21日）出席活動，坦言運動員的價值不在輸贏，而是那份精神，希望自己能利用這身份，把正能量傳遞開去。



香港重劍「一姐」江旻憓今日受運動品牌邀請，於灣仔修頓室內場跟學生及其他運動員互動，並分享運動員生涯的心路歷程。

江旻憓出席運動品牌活動，向學生及運動員分享心得。（袁志浩攝）

東京奧運後本地運動員獲得不少贊助，體育界似乎更備受重視。Vivian在活動中提到，曾因在比賽中落敗而質疑自己「無貢獻」，但她認為運動員的價值不在於輸贏或獎牌。

「很感恩大家會想知道我們的近況，希望運用這身份及平台，向大家傳遞多一些運動員精神及正能量，讓大家多點關心自己的健康。」

江旻憓在活動中透過游戲指導小朋友的劍擊姿勢及步法，開心得不時「傻笑」。（袁志浩攝）

樂於跟小朋友交流 勸父母多關心子女

Vivian在活動上跟中、小學生玩得不亦樂乎、打成一片。她透露自己特別喜歡跟小朋友交流，「見他們玩得開心，我也開心。」希望帶給對方快樂之餘，也助他們培養運動習慣。

近來收到不少聖誕卡的她表示，有小朋友分享自己與父母間的不愉快經歷，令她十分心痛，「家長說了些話，小朋友其實很在意。」Vivian以自己作例子，笑言雖然媽媽會「拖後腿」，但明白對方只是為自己好，「父母一定不想子女受傷、行差踏錯，但不一定了解小朋友想法。希望雙方多點溝通、支持、關心及體諒，否則會加深矛盾。」

江旻憓跟小朋友合照，分享喜悅。（袁志浩攝）

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Vivian將於明年1月24日出發，隨港隊出戰多哈大獎賽，再連戰2月世界盃巴塞隆拿站，及3月布達佩斯大獎賽，之後或會留歐訓練，有機會離港約半年。她指現會把握時間多陪家人及朋友，度過聖誕及新年。「會好好留在家，煮飯給家人吃。雖然擔心出外會思鄉，但為了打劍，我可以！」

她又稱，暫未有考慮於退役後轉任教練，現於中文大學兼職進修法律博士課程，是希望「伸張正義」，但目前仍會以劍擊為優先。