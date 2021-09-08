國足輸波後武磊趕飛機回歐洲　機場遇上日本球員這一幕感觸萬分

國足在世界盃亞洲區外圍賽12強賽兩連敗，剛在卡塔爾的中立場以0：1不敵日本。完成國際賽後，國足前鋒武磊趕到卡塔爾多哈的機場，準備搭飛機回歐洲，為西甲球隊愛斯賓奴候命。在機場，武磊遇上多名日本球員，他們結伴回去歐洲的球會。相比自己形單隻影，見到日本連群結隊，武磊不禁感觸，慨嘆國足與亞洲強隊的差距很大。



完成國際賽事後，各支國家隊的球員都各散東西，趕回去所屬球會報到，準備接下來的聯賽。29歲的國足射手武磊也不例外，要盡快回去西班牙。武磊作為國足唯一一名旅歐球員，要跟其他中國隊友分道揚鑣，獨個兒搭上往歐洲的航班。據報，其他國足成員會轉到阿聯酋集訓，準備下月的世盃外。

【武磊在機場遇上日本球員，有感而發】

當他來到機場時，遇到多張熟悉的臉孔，就是幾個鐘前的對手日本球員。這班日本球員三五成群，與武磊一樣趕回歐洲的球會。日本逾半國腳在歐洲球會落班，最為人熟悉的是現效馬略卡的「日本美斯」久保建英，還有柴崎岳、原口原氣、鎌田大地、伊東純也、吉田麻也、遠藤航及古橋亨梧等。

【日本強大的旅歐軍團（按圖放大）】

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看到日本球員連群結隊去歐洲，相比之下，要去歐洲的國足球員只得自己一人，武磊不禁影低這個畫面，並在微博上抒發一番。他留言：「在我旁邊，幾乎一整支日本國家隊的球員都準備返回歐洲各自的俱樂部，真的很感觸！我們和亞洲強隊的差距確實很大，正視差距！絕不虛度每一天！」

武磊（右）正選上陣對日本，但缺乏中場供應下，表現乏善可陳。（Getty Images）

發文後約5小時，武磊的帖文獲得近5萬個讚好及近7000個留言。很多網民都鼓勵武磊，讚賞他堅持外流歐洲，亦有部分網民在留言中討論中日兩國足球水平差距愈來愈大的原因，希望中國足球未來可以做好青訓，培育更多小朋友參與足球。亦有網民感嘆，以前見到孫繼海踢上英超主力，還有李鐵、楊晨等外流，但如今只有一個武磊。

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