戴資穎仙杜互動成奧運難忘時刻　同場加映意大利跳高型男創歷史

東京奧運延遲一年到今夏舉辦，選手在病毒危機環伺下參賽，奮力挑戰榮耀和紀錄的身影留下很多令人難忘的時刻，外媒《印度快報》撰文選出感動時刻，把中華台北球后戴資穎與印度「一姐」仙杜這對「宿敵」的一個暖心小故事列入其中。



戴資穎在東京奧運女單金牌戰挑戰寫下中華台北羽毛球歷史，卻敗予中國名將陳雨菲屈居銀牌，事後「小戴」也在社交媒體發文透露，摘下銅牌的仙杜在頒獎典禮後，主動上前擁抱和安慰，並捧着她的臉蛋說：「我知道你很難受，妳已經表現得很好，只是今天不是你的日子」。

戴資穎（左）與仙杜在東京奧運譜寫了感人小故事。（網上圖片）

戴資穎當時表示仙杜真誠的鼓勵讓她忍不住淚水，當場爆哭，寫道：「那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭⋯⋯真的太難過了，因為真的很努力了。」仙杜其後也在IG限時動態分享戴資穎的貼文，並暖心回應，「有需要時互相支持很重要」。

戴資穎在東京奧運後發文分享了這件美事。（截圖）

貼文一出，讓不少球迷心疼不已，大量粉絲湧入給予戴資穎安慰，同時大讚印度「一姐」的氣度是金牌級。

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仙杜對此回應：「有需要時互相支持很重要」。（截圖）

除了仙杜擁抱戴資穎的暖心故事之外，意大利跳高選手譚貝利（Gianmarco Tamberi）和卡塔爾「鳥人」巴舒謙（Mutaz Essa Barhsim），在男子跳高決賽都跳出2.37米成績，最後他們選擇共享金牌，成為奧運田徑百年歷史中首次並列金牌的美景。

↓↓↓兩人成績相同，決定平分金牌的畫面逐格睇：（按圖放大）↓↓↓

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