戴資穎仙杜互動成奧運難忘時刻　同場加映意大利跳高型男創歷史

東京奧運延遲一年到今夏舉辦，選手在病毒危機環伺下參賽，奮力挑戰榮耀和紀錄的身影留下很多令人難忘的時刻，外媒《印度快報》撰文選出感動時刻，把中華台北球后戴資穎與印度「一姐」仙杜這對「宿敵」的一個暖心小故事列入其中。
戴資穎在東京奧運女單金牌戰挑戰寫下中華台北羽毛球歷史，卻敗予中國名將陳雨菲屈居銀牌，事後「小戴」也在社交媒體發文透露，摘下銅牌的仙杜在頒獎典禮後，主動上前擁抱和安慰，並捧着她的臉蛋說：「我知道你很難受，妳已經表現得很好，只是今天不是你的日子」。
戴資穎當時表示仙杜真誠的鼓勵讓她忍不住淚水，當場爆哭，寫道：「那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭⋯⋯真的太難過了，因為真的很努力了。」仙杜其後也在IG限時動態分享戴資穎的貼文，並暖心回應，「有需要時互相支持很重要」。
貼文一出，讓不少球迷心疼不已，大量粉絲湧入給予戴資穎安慰，同時大讚印度「一姐」的氣度是金牌級。
除了仙杜擁抱戴資穎的暖心故事之外，意大利跳高選手譚貝利（Gianmarco Tamberi）和卡塔爾「鳥人」巴舒謙（Mutaz Essa Barhsim），在男子跳高決賽都跳出2.37米成績，最後他們選擇共享金牌，成為奧運田徑百年歷史中首次並列金牌的美景。
↓↓↓兩人成績相同，決定平分金牌的畫面逐格睇：（按圖放大）↓↓↓
+4
小戴早前世錦賽英姿：
港隊今屆世錦賽表現：
羽毛球世錦賽｜鄧謝配遭泰國組合逆轉奪季 追平雙打史上最佳羽毛球世錦賽｜鄧謝配輕鬆晉4強穩奪獎牌 再平港隊雙打最佳成績羽毛球世錦賽｜鄧謝配闖8強成港隊最後希望 李卓耀不敵安頓臣羽毛球世錦賽｜鄧謝配不消半小時輕鬆晉級 李卓耀躋身16強羽毛球世錦賽｜吳芷柔袁倩瀅力戰3局反勝 香港兩隊女雙齊入16強羽毛球世錦賽｜張德正吳詠瑢反勝頭號種子 碎中國組合三連霸美夢羽毛球世錦賽｜女雙吳芷柔袁倩瀅晉級 兩奧運代表首圈出局羽毛球世錦賽｜李卓耀28分鐘輕取對手 葉姵延破兩年走勢羽毛球世錦賽｜混雙張德正吳詠瑢闖32強 伍家朗李卓耀明登場