羽毛球世錦賽｜戴資穎再做阿二繼續前行　親口粉碎掛拍謠言

世界羽毛球錦標賽曲終人散，「一姐」戴資穎殺入決賽，直落兩局不敵日本的山口茜，今年先後躋身奧運及世錦賽的決賽，可惜兩度與大賽冠軍擦身而過，「小戴」賽後縱然表示今仗表現發揮不佳，但就算突破了自己。
中華台北「球后」﹑世界第一的戴資穎，生涯至今也與大賽錦標無緣，感覺儼如女版的李宗偉。「小戴」今年世錦賽過關斬將，接連淘汰仙杜及何冰嬌等強敵，距離實現世界冠軍夢只差一步，決賽與日本的山口茜交手。
戴資穎首局失誤較多，以14：21先輸一局，次局未能扳回一城，再輸一局11：21，力戰39分鐘落敗收場，屈居亞軍。小戴今夏東京奧運決賽，不敵中國的陳雨菲，今年兩度在大賽決賽失利。
戴資穎再做「阿二」，賽後自評今仗表現不佳，「今天表現比較不好，在處理及跑動上亦未如理想。」
戴資穎往往大賽失準，今年算得上是突破自己，在奧運及世錦賽也躋身決賽，惟與冠軍失之交臂，但小戴克服大賽的魔咒，兩項大賽也創出個人職業生涯的最佳成績。
不太完美地結束2021年，小戴其後透過社交網站發文，先感激在場所有支持她的人，以及背後團隊的努力，其後再表示自己已經在決賽中盡全力，可惜結果不似預期，「結果不是最好的，但至少我成功超越了自己，雖然不太滿意今天的表現，但我已盡力了。接受每一個不完美，未來繼續跟自己比賽。2021很開心也很難過，把所有情緒留在心裏，壯大自己。」
不少傳聞指戴資穎或許掛拍，但她先在受訪時親口否認，加上社交網站的一句「繼續與自己比賽」，相信一眾「戴粉」可以放下心頭大石。
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