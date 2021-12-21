羽毛球世界冠軍駱建佑續與安賽龍集訓　伍家朗年終力保世界第9

羽毛球世錦賽首圈淘汰安賽龍出局的新加坡「超級黑馬」駱建佑，最終在世錦賽男單封王，寫下新加坡羽毛球歷史新章，賽後原為世界排名22位的他，躍升至第15位。



24歲的駱建佑在世錦賽首圈即把世界第一兼頭號種子安賽龍淘汰出局，其後過關斬將終以「黑馬」姿態稱王。據新加坡羽總透露，駱健佑將返回杜拜與安賽龍一起訓練。

駱建佑擊敗安賽龍後一鼓作氣，殺入決賽奪冠而回。（Badminton Photo）

駱建佑雖在東京奧運分組賽止步，但實力被世界排名第一兼東京奧運金牌安賽龍所肯定，後者在奧運後自掏腰包到杜拜訓練，駱建佑獲邀加入集訓，球技隨着與好手們切磋及訓練中提升。

有意思的是，在上周的世錦賽上，駱健佑首輪便淘汰了如日中天的集訓「隊友」安賽龍，賽事中亦可見其球技突飛猛進，殺球落點的變化令奧運金牌也受壓制。

駱建佑（左2）在奧運後參加了安賽龍於杜拜的「訓練營」。（駱建佑IG）

伍家朗、鄧謝配力保世界前十

在世界羽聯公布的最新世界排名，世錦賽上一鳴驚人的駱建佑由第22升至第15；安賽龍與戴資穎依然佔據男女單首位，退出了世錦賽的桃田賢斗名列第2，世錦賽季軍安頓臣排第3。

至於在世錦賽一輪遊的港將伍家朗，則保持第9名，李卓耀則下跌一位至第16位，香港首席混雙組合鄧俊文／謝影雪亦維持世界排名第7。

伍家朗力保世界前十位置。（IG@felet_sports）

駱建佑創造歷史一刻：（按圖放大）

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