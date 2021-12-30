2021回顧｜疫情持續下國際體壇生氣勃勃　各界超級新星齊湧現

撰文：趙子晉
出版：更新：

縱然2021年繼續受新冠疫情影響，今年國際體壇可謂朝氣勃勃，多項主流運動出現改朝換代，出現例如韋斯達賓、何詩蓓及駱建佑等新世界冠軍，同時誕生全紅嬋、孫穎莎及拉度簡奴等不少耀眼新星。以下讓我們一同回顧今年有哪些觸目新巨星湧現。

賽車︱打破壟斷新「世一」韋斯達賓

韋斯達賓首度世界冠軍。（Getty Images）

F1大改例前的一年，平治的咸美頓（Lewis Hamilton）力爭歷史性8度封王，今年卻變成風起雲湧的一年。紅牛車隊今年奮起，當家車手韋斯達賓（Max Verstappen）成為「咸爵爺」的最大阻力。

「韋少鬥咸爺」是今年的主線劇情，二人全年5度交換車手榜領先位置，賽季由頭鬥到尾，更以同分進入煞科戰阿布扎比站。該站咸美頓幾乎由頭帶到尾，距離封王只差一步，豈料威廉士車手拉迪菲的戰車突然失控撞牆，形勢在賽事尾段大逆轉，安全車最後一圈離開賽道，「韋少」以較新的輪胎爬頭，這位24歲荷蘭車手最終在爭議聲中首度稱霸。

韋斯達賓封王一刻

+6
F1︱平治傳不再上訴　咸美頓不想靠法庭成為8屆世界冠軍F1｜韋斯達賓奪冠後剖白：或許是我導致父母離異　想再鬥咸美頓F1｜韋斯達賓父親嚴苛的愛造就世界冠軍　「他說痛我就叫他收聲」F1阿布扎比站｜裁判秒速轉軚　師弟兼新隊友為咸美頓抱不平F1︱韋斯達賓封王後深情剖白　紅牛總監慶幸一番安慰話最終用不上F1︱韋斯達賓奇蹟封王　與咸美頓鬥到最後一圈　一次意外逆轉勝F1｜韋斯達賓的世界冠軍之路　拒拍Netflix紀錄片　他用速度說話

游泳︱香港飛魚何詩蓓游向世界

何詩蓓在世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，游出1分50.31秒，大熱封后，兼打破世界紀錄，是香港游泳史上首個世界紀錄。（美聯社）

2021年，何詩蓓終於破繭而出，再進一步踏上國際大賽頒獎台。這位24歲女泳手，先在東京奧運連奪200米和100米自由泳兩面銀牌，成為香港歷來首位在奧運游泳項目踏上頒獎台的泳手。

她繼而閃耀國際游泳聯盟（ISL）賽季，在年終上演的世界短池游泳錦標賽，她不止連奪200米、100米自由泳金牌，也在非擅長的400米自由泳得到銅牌，更在200米決賽以1分50.31秒刷新世界紀錄，名字永留游泳界歷史。何詩蓓不止是香港的驕傲，也奠定她是當今世上最佳短途女泳手之一的地位。

何詩蓓2021大豐收　稱霸短池自由泳　連續三年當選亞洲最佳女泳手何詩蓓擸雙冠稱霸獎金榜　即睇所有港將今屆獎金｜短池游泳世錦賽何詩蓓勇奪最佳女泳手　締造真正「世一」的2021｜游泳世錦賽何詩蓓短池世錦賽2金1銅完美收官　圓滿終結2021賽季啟動放假模式何詩蓓400自奪銅　負中國勁敵李冰潔　仍奪今屆世錦賽第3面獎牌何詩蓓三日奪兩冠刷新世錦賽紀錄　遙遙領先賽會獎金榜何詩蓓破世績｜獲讚「三十年來第一人」　內地網民反駁：孫楊才是何詩蓓再做世一　100自強勢封后　3日內兩奪世界冠軍何詩蓓世錦賽三日連奪兩金　「耷低頭盡力游」就是世一之道何詩蓓破世績｜一個香港飛魚四段故事　記載她締造歷史的印證何詩蓓破世界紀錄　奪短池200自世界冠軍　港將首揚威世錦賽何詩蓓破世績｜由東京奧運再游到世界之巔　屬於香港游泳的2021

網球︱「英國楊丞琳」拉度簡奴

「英國楊丞琳」拉度簡奴美網封后。（Getty Images）

女子網球壇今年終於出現讓人記住的新名字，美網女單決賽上演「美少女之戰」，由「英國楊丞琳」拉度簡奴（Emma Raducanu）決鬥加拿大的費南迪絲（Leylah Annie Fernandez），結果英國18歲小將拉度簡奴直落兩局擊敗對手，首度封后。

拉度簡奴是華裔混血兒，她有一名來自中國的母親，父親是羅馬尼亞人。父母都是從事金融行業，拉度簡奴在加拿大多倫多出世，她兩歲的時候，舉家移民到英國倫敦。

拉度簡奴在美網創下多項紀錄：她先在整個賽事以不失一盤姿態奪冠；第二次亮相大滿貫正賽已成為冠軍，創下網球公開賽年代女子球手的紀錄；同時是自韋迪（Virginia Wade）1977年贏得溫布頓以來，首個贏得大滿貫的英國女子球手；最厲害的一項是，她是歷來第一位贏得大滿貫錦標的外圍賽球手，也是自舒拉寶娃在2004年贏得溫布頓以來，最年輕的大滿貫冠軍。

她樣子甜美，加上性格乖巧，旋即贏盡英國以至全球觀眾的心，成為廣告界的新寵兒。她更說得一口流利普通話，獲得不少中國球迷愛戴。

+8
體育熱話｜19歲美網冠軍膺BBC風雲人物　確診隔離影片感謝支持美網︱女單移民二代少女終極戰　拉度簡奴挫費南迪絲封后創歷史美網｜兩大美少女延續神奇之旅　合演全千禧後決賽創歷史美網｜英國18歲華裔混血少女神奇之旅再延續　全千禧後決賽不是夢美網｜英國18神奇少女力證非僥倖　第二回大滿貫再入16強終遇大考

羽毛球︱新加坡首誕世界冠軍

駱建佑歷史性奪冠，大感難以置信。（Badminton Photo）

直至年末，除了「香港女飛魚」何詩蓓成為「世一」外，新加坡亦有一名新科世界冠軍。在西班牙舉行的羽毛球世錦賽，24歲的駱建佑首圈爆冷淘汰世界排名第一的安賽龍，其後乘勢過關斬將闖決賽，再擊退印度的施里簡夫，寫下獅城羽毛球的歷史一頁。

駱建佑難掩喜悅之情，透過社交網站發文，發表奪冠感受，「成為世界冠軍，是我最瘋狂的夢，如今竟然成真，這是我生涯中最難以置信的旅程，我會繼續努力，成為更好的運動員。」

+3
羽毛球｜駱建佑奪世界冠軍零獎金　估吓新加坡商人眾籌到幾多？羽毛球｜駱建佑「世一」後返國勝利巡遊　「很驚訝又榮幸！」羽毛球｜駱建佑歷史性做世界冠軍　教練揭露奪冠全因與世隔絕羽毛球世界冠軍駱建佑續與安賽龍集訓　伍家朗年終力保世界第9羽毛球世錦賽｜最瘋狂的夢成真　新加坡超級黑馬挫印度球手封王

足球︱英格蘭逾半世紀再闖決賽

2020歐洲國家盃，英格蘭時隔過半世紀再闖大賽決賽，再竟全功。（Getty Images）

押後一年舉行的歐洲國家盃，是英格蘭逾半世紀最接近大賽冠軍的一次。修夫基帶領下闖入決賽，與錦標僅一步之遙。

「三獅軍團」除了哈利卡尼、史達寧及馬古尼等骨幹外，加上迪格蘭賴斯、菲爾科頓及布卡約沙卡等新星，縱然今夏英軍與冠軍擦身而過，但陣容充滿年輕活力，2022卡塔爾世界盃有望再衝冠。

【歐國盃決賽的星級座上客】

+1
歐國盃決賽︱基亞利殊稱願為英格蘭射十二碼　摩連奴繼續狙擊梳爾歐國盃決賽︱修夫基受盡千夫指公平嗎？英格蘭主帥謎之調動背後英格蘭球員歐國盃整體表現逐個點評　兩曼聯守將踢出世界級發揮歐國盃｜修夫基解釋派沙卡射12碼有原因　堅尼：史達寧去咗邊！歐國盃｜修夫基連換人都會害怕　19歲沙卡操刀最後一輪令人搲晒頭歐國盃｜英格蘭再進一步只差一步　4大關鍵讓球迷繼續期待歐國盃決賽｜意大利射贏12碼封王　英格蘭最後3輪全數宴客

跳水︱十全十美新星全紅嬋

14歲的全紅嬋在奧運的表現震驚世界。（Getty Images）

今年跳水界的新巨星，必定是中國的全紅嬋。這名年僅14的小妮子，在東京奧運一鳴驚人，以壓倒性的姿態贏得女子10米高台金牌，其中兩次更拿下完美的全部10分。

令評判難以扣分的跳水天才　全紅嬋一而再完美表現摘金

全紅嬋家境不好，母親患病，年紀小小已決心在大賽獲獎，希望賺多點錢改善家人生活。然而即使她一夜成名，廣告代言聘約不絕，但她和家人以及教練均希望先專注在運動上，沒有賺這些快錢，竟然全數推掉廣告，令人期待她將會繼承一眾師姐高敏、伏明霞、郭晶晶、吳敏霞之後，成為中國新一代跳水女王。

體育熱話︱全紅嬋推掉所有廣告　父母續種田弟妹追隨姊姊腳步東京奧運餘溫︱全紅嬋再次震驚世人　中港選手隔離期狂做同一件事
中國官方年度十大運動員揭盅　全紅嬋意外落選　有兩人非奧運冠軍體育熱話︱全紅嬋新嘗試　阿布扎比跳水表演賽變成「跳海」全運會︱全紅嬋突然變身大姐姐？　對手「照騙」個個勁似幼稚園生體育熱話︱全紅嬋忙裏偷閒到恩師家過節　一項新技能令她升格紅姐

田徑︱意大利百米飛人積及斯

積及斯（左）雖然在準決賽比蘇炳添慢一點，但這名意大利跑手在決賽力壓群雄摘金。（Getty Images）

「後保特年代」的首屆奧運，意大利的積及斯（Marcell Jacobs）在男子100米跑出9.80秒率先衝線，成為今屆男飛人，刷新歐洲紀錄外，亦是意大利近41年來首名奪金的短跑選手，其後與隊友合力贏得4X100米接力金牌，一口氣連掃兩面奧運短跑金牌。

這名百米飛人其後捲入禁藥風波，根據英國傳媒消息，27歲的積及斯早前與營養師分道揚鑣，這名營養師被發現提供同化類固醇（Anabolic Steroid）。積及斯的經理人早前回應事件，強調他已在今年接受20次藥檢亦過關，其中5次在東京奧運期間完成，全數沒有問題。

蘇炳添100米決賽未能摘牌　意大利選手成新百米飛人

【按圖看東京奧運百米飛人決賽各選手時間（按圖放大）】

+3

乒乓球︱中國小魔王孫穎莎

「千禧後」的孫穎莎極速冒起，有望成為中國女乒新一代領軍人物。（Getty Images）

被稱為中國乒乓「小魔王」、年僅21歲的孫穎莎，首度征戰奧運即在女子團體贏得金牌，女單殺入決賽與師姐爭金，可惜屈居亞軍摘銀，這個成績絕不失禮，有望成為中國隊未來的領軍人物。她與同年的日本球手伊藤美誠「由細鬥到大」，二人同時閃耀東京奧運，為乒乓球界帶來新朝氣。

孫穎莎戰畢奧運後未停步，接連出戰全運會，其後再戰中國乒乓超級聯賽，更在其中一戰「派蛋」贈對手，這名女乒「小魔王」直言這才是尊重的表現。她之後再出戰乒乓球世錦賽，在女雙和混雙奪得兩面金牌，女單也殺入決賽，力戰僅負22歲的隊友王曼昱。

【重溫孫穎莎奧運英姿】

+1
乒乓年終賽｜孫穎莎破魔咒奪冠　比賽數據驚人卻曾負港產剋星乒乓世錦賽｜樊振東蝦碌捧盃　王曼昱一句話令孫穎莎上熱搜乒乓｜孫穎莎不講武德漠視行規？　單局大炒對手向讓分說不全運會｜孫穎莎兩小時連拼單雙打　「乒乓鐵人」平均一日兩賽東京奧運｜孫穎莎奪金背後的辛酸史　父母忍痛只為女兒專心備戰

X Game︱屬於年青人的滑板世界

三名不足20歲的選手踏上頒獎台，溫馨依然。（Getty Images）

滑板是東京奧運新增設項目，有別於其他競賽項目，比賽過程盡顯「友誼第一，比賽第二」，即使有選手不慎失手，其他對手亦會上前安慰，充份展現奧林匹克精神。

大部分參賽選手均是20歲以下的年輕人，當中以女子公園賽最為誇張，三甲選手年齡合共只得44歲，主場出戰的日本「板女」四十住櫻及開心那拿下金、銀，而英國的天空布朗（Sky Brown）則摘銅。

+5
東京奧運．滑板｜18歲澳洲選手超班奪金　前線攝影師發生工業意外東京奧運︱日本妹妹西矢椛滑板萌爆奪金　兩個13歲女孩之間的對決東京奧運｜堀米雄斗奧運金牌之煉成　從攬滑板上學到聖地封王東京奧運・滑板丨堀米雄斗後上奪項目首金　世界第一連番失手落敗東京奧運．滑板｜最有愛的比賽　女子公園賽競爭溫馨兼備

X Game︱鬥志鬥力運動攀登

速度攀登畫面，令人興奮（路透社）

除了滑板，運動攀登亦是今屆東京奧運新增項目之一，在攀石牆猶如蜘蛛俠一樣飛簷走壁，可觀性不亞於滑板。

不少觀眾在今屆奧運首度專心欣賞這個項目，選手需要出戰速度（Speed）、抱石（Bouldering）及難度賽（Lead）3個項目，速度﹑技巧﹑膽色缺一不可。在抱石賽中，一眾選手齊集攀石牆，齊齊研究如何解決「試題」，畫面溫馨又有趣，絕對是今屆奧運最令人印象深刻其中一幕，也令這項比較冷門的極限運動，獲得體育迷更大關注。

東京奧運｜日本攀石女王一期一會　逆轉年齡終極一攀感動告別東京奧運︱西班牙小鮮肉運動攀登封王　怕醜仔克服最大弱點圓夢東京奧運｜運動攀登美女雲集　可能是今屆平均顏值最高項目
韋斯達賓
一級方程式賽車F1
網球
網球大滿貫
美國網球公開賽（美網）
WTA
滑板
羽毛球
英格蘭足球隊
足球
全紅嬋
跳水
田徑
乒乓球
運動攀登