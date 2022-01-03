拳擊熱話｜俄拳擊冠軍手刃巨熊首現身　奧運金牌盛讚：真正英雄

俄羅斯拳手梅德韋傑夫上年10月釣魚時，遇上600公斤的野生棕熊突襲，最終憑一己之力力敵巨獸。這名大難不死的拳手早前與俄國拳擊金牌選手合照，臉上看到他與棕熊搏鬥後的痕跡。



梅德韋傑夫（Ilya Medvedev）上年10月與友人釣魚時，遇上600公斤的野生棕熊襲擊，他的友人不幸喪命，梅德韋傑夫一人力抗巨熊，向棕熊連開4槍，其後以短刀與巨熊肉搏，最終奇蹟地擊退巨熊生還。這名俄國拳手亦身受重傷，在送院後沒有生命危險。

俄拳擊冠軍野外遇巨獸襲擊 重傷奮戰手刃600公斤棕熊

經過兩個多月後，梅德韋傑夫已經出院，早前更現身一場拳賽，並與同場的俄羅斯拳擊奧運金牌得主麥漢謝夫（Egor Mekhontsev）合照。梅德韋傑夫與巨熊死鬥後，臉上明顯毀容，算得上是不幸中之大幸。

梅德韋傑夫（中）擊退棕熊後首現身。（Instagram截圖）

麥漢謝夫透露梅德韋傑夫即將進行臉部手術，幫他恢復原有的面貌。麥漢謝夫聽聞過他的故事，盛讚對方是「真正英雄」，並指拳擊慣常的訓練，加上生死攸關一刻的生存意志下，秒速作出最佳的決定而活下來，再大讚他是真正的鬥士。

梅德韋傑夫是一名俄羅斯拳擊運動員。23歲的他曾於2019年奪得俄羅斯武裝部隊拳擊錦標賽64公斤級冠軍。（圖片擷取自：HH_boxing Twitter）

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