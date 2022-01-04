蘭歷克批評曼聯太多非壓力下犯錯　接手初期問題再度浮現｜英超

曼聯發揮欠佳，主場以0：1不敵狼隊，19戰得31分排第7位，落後第4位参阿仙奴4分。曼聯看守領隊蘭歷克承認球隊整體踢得很差，太多沒有壓力下的犯錯，他甚至說：「看到今日的表現，如果我說我們100%可以入到前4名，都不知有沒有人相信。」



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蘭歷克在12月初首戰英超勝水晶宮1：0，跟住再小勝諾域治1：0，之後進入聖誕快車賽程，令人失望地踢和下游的紐卡素1：1，上仗似乎回勇，主場以3：1輕取般尼。不過，蘭歷克沿用上場發揮可人的中前場正選，今仗卻有另一樣的表現及結局，主場以0：1負狼隊，錄得上任後首場敗仗。

賽後被問到執教曼聯是否被想像中困難，蘭歷克說：「我一早知道會很困難。這是他們聘請我的原因。我很清楚，要在進攻及防守之間找到平衡是不容易的。」儘管控球比率為五五之比，但曼聯9次射門只得2次中目標，相反狼隊有19次射門之多，還有6腳中目標，進攻威脅遠在曼聯之上。

今場曼聯表現低迷，見不到蘭歷克招牌的前場壓逼之餘，球員失誤很多，遭狼隊壓制，球隊發揮差到就像蘇斯克查及摩連奴被炒前那樣。蘭歷克說：「今日球隊展露了一些問題，與我三四周前接手時相似。要球隊發展出控球及無球下的新風格，並非一件容易的工作。今日的比賽證明了，我們還有很多地方要改善。」

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蘭歷克表示今場曼聯整體踢得差，並一而再提到沒有壓力下的失誤過多，他說：「尤其在上半場，控球在腳時，我們太多非壓力下失誤，太容易傳失波了。」

他還說：「看到今日的表現，如果我說我們100%可以入到前4名，都不知有沒有人相信。」