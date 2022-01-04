英超︱曼聯慘負狼隊球員評分　全隊只有一人能「挺胸離場」

曼聯吃下看守領隊蘭歷克上任後首場敗仗，主場面對狼隊表現不濟，2022年英超第一仗以0：1落敗。
賽後左閘梳爾狠批隊友表現，他與一眾球迷一樣，認為今仗紅魔鬼陣中只有一個人可以「挺起胸膛離開奧脫福球場」，他所指的是誰，各人表現又如何？
曼聯今仗對狼隊上半場陷入捱打狀態，下半場雖有改善，般尼費南迪斯後備入替一度射門中楣，惟狼隊全場19次射門6次中框，曼聯最終守不住，摩天奴的精彩入球為狼隊一箭定江山。
哈利馬古尼今仗因傷缺陣，C朗拿度今仗戴上隊長臂章領軍，他一度將皮球送進狼隊大門，可惜未能為球隊帶來勝利。
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曼聯負狼隊戰況報道：
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