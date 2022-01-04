曼聯負狼隊僅有亮點　菲爾鍾斯闊別兩年踢出老紅魔精神｜英超

曼聯在英超主場以0：1負狼隊，表現令人失望，多名球員發揮在水準以下，少有亮點應該是中堅菲爾鍾斯。這名曼聯「六朝元老」事隔712日再次在英超披甲，表現依舊拼命，到下半場補時仍與對手短兵相接，以頭槌跟出腳的對手爭波，踢出「老紅魔」的精神。



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在哈利馬古尼、域陀連迪路夫及艾歷拜利缺陣下，久未登場的菲爾鍾斯在正選名單中出現。這是他接近兩年、712日以來再度在英超上陣；包括各項賽事的話，他也是事隔707日再度披甲。他上次為曼聯上陣已經是2020年1月26日對燦美爾的英格蘭足總盃。

【菲爾鍾斯闊別英超近兩年再披甲】

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開波不久，菲爾鍾斯已有發揮機會，狼隊翼鋒法蘭斯高查卡奧傳中，菲爾鍾斯頭槌解圍。他的第一次觸球獲得奧脫福如雷貫耳的掌聲及歡呼，球迷鼓勵並肯定他的回歸。菲爾鍾斯指揮防線，甚有「大佬」氣派，表現如以往拼命，奮身防守，其中在95分鐘曼聯前場角球攻勢，狼隊解圍出禁區，菲爾鍾斯用頭槌爭波，遭對方法比奧施華踢中。

儘管狼隊致勝的一球來自菲爾鍾斯的「助攻」，但不能怪責他。當時狼隊右路傳中，在門前的菲爾鍾斯頭槌解圍出禁區，怎料曼聯的禁區頂空空如也，沒有隊友佈防，才讓摩天奴從容地射出一腳靚波。菲爾鍾斯今場爭波百分百成功，傳球成功率96%，3次封阻射門，為全場最多。

Phil Jones’ first half by numbers vs. Wolves:



100% duels won

96% pass accuracy

4 ball recoveries

3 blocks (most)

2 interceptions (=most)

2 tackles

1 clearance



Putting his body on the line. 💪 pic.twitter.com/jOU8KHDBzk — Squawka Football (@Squawka) January 3, 2022

前曼城球員米卡李察士擔任今場的評述，他大讚菲爾鍾斯是曼聯今場的最佳球員，也是全場的唯一亮點。曼聯隊友勞基梳爾賽後說：「菲爾鍾斯應該為自己自豪。他多年來飽受批評，經歷過很多困難，但他一直保持專業精神，非常優秀。他是非凡的球員，我為他感到高興，這是他應得的。」有網民更將他與隊長哈利馬古尼比較，表示更開心見到他踢正選，亦有網民笑言菲爾鍾斯今季的英超正選比雲迪碧克還要多。

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雖然看守領隊蘭歷克批評球隊踢得差，但他賽後都有點名稱讚菲爾鍾斯。他說：「我覺得菲爾鍾斯踢得好，完全不似缺陣兩年的水平，我們看不到（長期缺陣的）影響。他完成了自己的任務，做到了我期望他做到的。」

菲爾鍾斯在2011年加盟曼聯，當年他只有19歲，如今他已是29歲。他也是曼聯現役少有的「六朝元老」，經歷過費格遜、莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查及蘭歷克6代曼聯主帥。菲爾鍾斯是「玻璃人」，容易受傷，他近3場英超上陣分別來自3個不同年份，上次是2020年對般尼，再上次是2019年對錫菲聯。

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