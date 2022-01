暗示曼聯更衣室出現問題？　梳爾賽後：我們不是團結一致｜英超

儘管曼聯中前場的正選與上仗贏般尼一樣,但踢出來的表現卻是天淵之別,進攻上誤傳甚多,輕易被狼隊打到反擊,中場防守空洞。曼聯左閘勞基梳爾賽後直言,球員並非團結一致,需要百分百投入比賽,踢出更高的強度。



在曼聯主場以0:1不敵狼隊後,梳爾向傳媒談到今場表現,他說:「我們一定要向對方施加壓力,我們一定要有強度。我不認為我們是團結一致的(I didn't think we were all there together)。」

菲爾鍾斯罕有地打正選:曼聯負狼隊少有亮點 菲爾鍾斯闊別兩年踢出老紅魔精神

梳爾承認表現及結果都令人失望,控不住球,掌控不到比賽,給予狼隊的壓力也不足。他說:「看看我們的球員,我們應該擁有非凡的實力水平,但有時僅有實力是不足夠的。我們需要強度,還有更多的動力。」

「在更衣室入面,我們清楚想追求什麼,但出到場上,我們都需要付出100%。為了勝出這類比賽,我們全部都要100%的投入。」

