暗示曼聯更衣室出現問題？　梳爾賽後：我們不是團結一致｜英超

儘管曼聯中前場的正選與上仗贏般尼一樣，但踢出來的表現卻是天淵之別，進攻上誤傳甚多，輕易被狼隊打到反擊，中場防守空洞。曼聯左閘勞基梳爾賽後直言，球員並非團結一致，需要百分百投入比賽，踢出更高的強度。



在曼聯主場以0：1不敵狼隊後，梳爾向傳媒談到今場表現，他說：「我們一定要向對方施加壓力，我們一定要有強度。我不認為我們是團結一致的（I didn't think we were all there together）。」

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梳爾承認表現及結果都令人失望，控不住球，掌控不到比賽，給予狼隊的壓力也不足。他說：「看看我們的球員，我們應該擁有非凡的實力水平，但有時僅有實力是不足夠的。我們需要強度，還有更多的動力。」

「在更衣室入面，我們清楚想追求什麼，但出到場上，我們都需要付出100%。為了勝出這類比賽，我們全部都要100%的投入。」

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