體育熱話｜地上最速男保特再發專輯　話畀人知「我是認真的」

牙買加「閃電」保特在退役後生活仍相當充實，除了踢足球與擔任田徑教練，這位世界紀錄保持者也有個「造星」夢，去年9月發了個人首張專輯引起廣大迴響，日前表示下一張專輯也即將問世。



被稱為「地球上跑得最快」的保特，是男子100米、200米以及4×100米接力的世界紀錄保持者，同時也是該三項的奧運金牌得主，在2017年世錦賽後，他繞場一周正式退役，其後更開始轉型為一名足球員。

牙買加飛人保特在退役後在不同領域嘗試發展。（Getty Images）

眾所周知保特熱愛足球，在離開田徑賽場後，他在足球場從零開始，可惜未能從喜愛的球隊獲得一紙合約，因此2019年又宣布結束足球夢。

熱愛足球的保特曾在慈善賽上與朗尼交手。（Getty Images）

不過，這名牙買加飛人很快又找到自己的下一個目標，他懷着創作音樂的夢想，於去年9月發行他個人首張專輯《Country Yutes》，一度登上美國權威音樂榜單Billboard的雷鬼專輯前十，成功讓粉絲透過不同的面貌來認識他。

保特在去年9月發行他個人首張專輯《Country Yutes》。（網上圖片）

保特近日接受訪問時表示，「音樂是我生命的一部分。在疫情期間，我想我可以藉此機會進入音樂領域，因為這是我喜歡做的事情。」他續道：「剛開始做專輯時，大家以為我只是在胡鬧，但我想讓他們知道我是認真的。」

保特指不少人正與他及其班底合作，所以今年他也會有更大的目標，他提到還想與一些英國歌手合作，藉由交流增加歌曲種類的多元性，而下一張專輯也在籌劃中，預計不久後會發行。

保特稱下一張專輯在籌劃中。（Getty Images）

保特第一張專輯歌曲：

其他體育熱話報道：