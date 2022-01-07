足球熱話︱大隻仔角球旗戰術玩到對手崩潰　網民：摩連奴需要他

3分已袋，理得你。

「角球旗戰術」在足球世界見慣不怪，球隊若只得一至兩球領先優勢，為保勝局，補時階段總會想盡辦法拖延時間。以下這位球員，可能成為各大球會的爭奪對象，皆因他「嘥時間」能力驚人。



效力以色列球隊海法馬卡比的中場阿布法尼（Mohammad Abu Fani），日前鬥特拉維夫馬卡比時「技驚四座」。

球隊雖早段已兩球落後，但下半場尾段連入3球反超前。時間來到96分鐘，海法馬卡比於左路獲得角球，隊友把皮球短傳到法尼腳下，他以一敵二，利用魁梧的身型力抗兩人，成功護球20秒，對手只能解圍至底線外。

阿布法尼（右）效力海法馬卡比，曾於2020年歐聯附加賽對熱刺。（Getty Images）

以色列中場成「最強護旗手」，角球旗戰術嘥足兩分鐘逐格睇（按圗放大）

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這時法尼走向觀眾席高呼振奮士氣，隊友亦笑笑口、上前拍拍他的頭以示鼓勵。兩人在開出第二次角球前，投訴對手沒有離球10碼，又再浪費多20秒。

角球開出之後，法尼把球踢向對手反彈出底線；第三次角球他護球不算成功，但逼得守衛踢出邊線。隊友把界外球擲往法尼腳下，他雖然跣腳倒地，但仍頂住敵軍，在隊友幫忙下再獲界外球。

法尼是以色列國腳。（Twitter＠@KevJStewart）

網民：摩連奴會請他做助手

法尼跟隊友一起「扮懵」開角球，被球證更正，他又拿起球拋向後予隊友，不放過可拖延的一分一秒。最終再經歷多兩次界外球，球證終於鳴笛完場，此時已是補時第8分05秒，代表法尼共浪費了超過兩分鐘。

網民無不佩服這位以色列國腳的力量跟「技術」，稱自己被影片「吸引」，翻看了接近3小時。

有人笑指「好像球隊只要攻入一球，就能把球傳給他，護球直到完場」。亦有球迷打趣道，就連球證也受夠了法尼的戰術，希望盡快完場。其他網友則表示：「西班牙球隊應該在找他的經理人了，摩連奴（羅馬主帥）肯定想請他做助手。」