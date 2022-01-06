英超｜哥迪奧拿確診新冠肺炎周末不能督師　曼城7球員須隔離

新冠肺炎Omicron變種病毒蔓延，多名英超領隊先後中招。曼城領隊哥迪奧拿確診，需要隔離，未能親自在本周末足總盃第三圈親自督師。
曼城本周末作客英乙史雲頓，賽前確認隊中有21人需要隔離，當中包括7名球員。哥迪奧拿與副手利羅則確診，不過親自督師。
另一英超球隊般尼的主帥戴治，同樣確診，周末主場對哈特斯菲的足總盃，亦不能親自督師。
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