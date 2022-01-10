英足總盃｜阿仙奴全場零中目標爆冷出局　阿迪達：心如刀割

英格蘭足總盃是爆冷的溫床，這句老話又再成真，阿仙奴爆冷一球不敵英冠的諾定咸森林，第3圈意外出局。兵工廠全球錄得零個中目標攻門，主帥阿迪達失望透頂，賽後直言心如刀割。



爆冷賽果老是常出現，這就是英格蘭足總盃的吸引之處，繼紐卡素不敵英甲的劍橋聯後，再有意想不到的戰果。阿仙奴第3圈作客老牌球會諾定咸森林，布卡約沙卡﹑奧迪加特及馬天尼利正選登場，可惜全場久攻不下，未能製造具威脅攻勢，並錄得零次中目標攻門。主隊末段一次反擊，加比賓（Lewis Grabban）門前撞射建功，83分鐘攻入全場唯一入球，意外地將阿仙奴踢出局。

全白新裝上陣 阿仙奴0：1不敵諾定咸森林

森林末段的入球爆冷淘汰阿仙奴。（Getty Images）

阿仙奴足總盃第3圈黯然出局，主帥阿迪達大失所望，並指出麾下今仗的一大問題，「我對今仗表現非常失望，尤其是在足總盃這個歷史悠久的賽事中，我十分傷心。今仗是一場硬仗，球員們的決心往往是勝負的關鍵，我們今仗明顯在這方面不足。」阿迪達同時向球迷們致歉。

阿迪達直指眾將今仗缺乏爭勝心。（Getty Images）

阿仙奴今仗正選左閘紐奴泰華利斯（Nuno Tavares），上半場35分鐘已被調離場，這名葡萄牙守衛深深不忿，步離球場時怒擲手套，阿迪達賽後解釋這個調動，「我單純是為了贏波，我需要作出改善球隊表現的決定。」

紐奴泰華利斯不滿被換走的決定，嬲爆擲手套洩憤。（Twitter截圖）

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