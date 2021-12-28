F1︱咸美頓為何消失了？　弟弟Nicolas：「社交媒體毒性太強」

自從今季F1阿布扎比站終極一戰過後，平治車隊頭號車手咸美頓（Lewis Hamilton）一直消失在公眾眼前，就連社交媒體帳戶也未再更新，近日開始傳出他「或許退休」的流言。

平治車隊舵手禾夫日前親自闢謠，咸美頓的弟弟Nicolas解釋為何哥哥突然不見蹤影。



咸美頓在阿布扎比失落F1王座，未能當上歷史性的8屆冠軍。（Getty Images）

前文提要：

今季F1平治的咸美頓與紅牛的韋斯達賓鬥至最後一站，賽前二人同分，12月12日上演的阿布扎比站決定王者誰屬。排頭位出賽的「韋少」起步有失誤，咸美頓在賽事中由頭放到尾，正當快要成為破紀錄8屆世界冠軍，戰至賽事末段卻出現意料之外的變數：拉迪菲的戰車失控撞欄，賽會出動安全車，戰至最後一圈，大會決定讓安全車撤離，讓咸美頓和韋斯達賓在比賽尾聲來一場單對單決鬥。

咸美頓該仗只曾換胎一次，白邊輪胎已用到盡，韋斯達賓趁安全車出動時換上紅胎，當安全車一走，後者佔盡輪胎優勢，旋即超越咸美頓的戰車直返終點。咸美頓在賽會爭議判決下失冠，平治當日二度上訴無果，這位7屆冠軍自此消失在公眾眼前。

咸美頓早前獲王儲查理斯王子授勳，正式成為「咸爵爺」。（Twitter）

咸美頓當然不是真的消失了，12月15日他在母親陪同下，到溫莎堡接受王儲查理斯授勳，惟除此之外，阿布扎比站至今超過2個星期，他的社交媒體帳戶全數紋風不動，早前在巴黎舉行的國際汽車聯會頒獎禮，他也未有遵守F1規定出席。

看不到他本人，擔心的車迷改向他的身邊人埋手，同為賽車手的弟弟Nicolas在串流平台Twitch與車迷交流，正好可以為眾人解惑，順便大派定心丸。

咸美頓弟弟Nicolas說，哥哥突然消失公眾眼前，全因社交媒體毒性太強。（Getty Images）

咸美頓弟：他只是放「社交媒體假期」

「我想他只是在過一個『社交媒體假期』，我絕對不會怪他。」Nicolas說，「社交媒體可以是個毒性極強的地方，不過他沒事，他現在很好。」

咸美頓對上一個在Instagram帖文，是12月11日阿布扎比站前夕。（Instagram）

咸美頓自阿布扎比站後在社交媒體沉默不語，引來各種猜測，日前平治車隊舵手禾夫接受 Motorsport-total.com訪問時稱，「我們全部都受情緒影響，不過最受影響的一定是Lewis（咸美頓）本人。」

「直到最後一圈，他已贏得世界冠軍，然後一秒間一切從你手中被奪去。」禾夫再次趁機炮轟賽會，「因為難以理解發生了什麼事，你當然會因而失去信念。他保持沉默是理所當然，因為他已無話可說。」

咸美頓的IG在阿布扎比站前幾乎日日有新帖。（Instagram）

F1車手總成績榜前10位：