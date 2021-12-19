F1｜咸美頓缺席頒獎典禮或有手尾跟　新任主席放狠話施下馬威

韋斯達賓今年稱霸一級方程式（F1），平治車隊放棄上訴，領隊禾夫與咸美頓缺席年末的頒獎典禮，以示對國際汽聯（FIA）的不滿。FIA新主席蘇拉耶姆日前履新，一旦查出平治車隊違例的話，將會毫不猶豫判罰。
咸美頓（Lewis Hamilton）在煞科戰阿布扎比站屈居亞軍，無緣破紀錄8度封王，但平治車隊對FIA的判決有質疑，一度決定提出上訴，卻在年度頒獎典禮前夕放棄，領隊禾夫（Toto Wolff）與咸美頓雙雙缺席，以行動向FIA投訴。
根據規例，車手榜前3位的車手，必須出席頒獎典禮接受加冕，咸美頓偏偏破例，未知會否因此被罰。
來自阿聯酋的蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）成為新任FIA主席，上任首件處理的事件，就是咸美頓與禾夫的缺席風波。蘇拉耶姆首度以主席身份會面傳媒，並發表對事件的意見：「無論如何，規例就是規例，我們會研究他們實質違反那一條條例，倘若屬實的話，我們將不會容忍，直接判罰。」
韋斯達賓回歸紅牛總部慶祝
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韋斯達賓封王一刻
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F1車手總成績榜前10位：
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