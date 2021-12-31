F1︱咸美頓又輸一次　韋斯達賓獲車手選為年度最佳

韋斯達賓在今屆F1最後一站爭議封王，平治車隊仝人一直不服氣，最後一圈由贏變輸的咸美頓，更自當日未再公開露面或講話。不過由F1車手之間互選的年度最佳車手獎，韋斯達賓再次擊敗咸美頓封王。
F1賽會連續第4年舉行年度最佳車手投票，由所有F1全職車手投票選出最佳表現的10個對手，韋斯達賓獲同僚選為今屆最佳車手。
與過去數年不同，今年賽會容許車手投自己一票。有趣的是，這次投票按照F1分站排名那樣得分，即是選票中獲投首名車手會得到25分，如此類推，第10名的車手會得到1分。
F1年度最佳車手排名：
1. 韋斯達賓
2. 咸美頓
3. 洛里斯
4. 辛斯
5. 陸克萊
6. 阿朗素
7. 加斯利
8. 羅素
9. 奧干
10. 米克舒密加
值得留意的是，今次投票只有14名F1車手參與，紅牛兩位車手韋斯達賓和佩雷斯，以及平治兩車手咸美頓和保達斯，均未有投票。
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