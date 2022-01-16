【英超】傳愛華頓高層受夠　決定解僱賓尼迪斯　最快周一公布

近10年談到西班牙籍領隊賓尼迪斯，往往也與「辭任」扯上關係。

昨日在愛華頓作客以1：2不敵弱旅諾域治後，賓尼迪斯的任期也接近句號。



愛華頓昨日1：2不敵降班區域的諾域治後，過去13場英超只錄一勝仗，亦僅離降班旋渦6分。

諾域治憑亞當伊達轟入第二球，穩住2：1勝局。（Getty Images）

此戰績令球迷相當鼓譟，在昨日賽中已有球迷舉起「Benítez Get Out of Our Club」（賓尼迪斯請滾出我們的球會）的橫額表不滿。

愛華頓球迷舉起橫額表達對賓尼迪斯的不滿。（Getty Images）

當然球會高層亦已忍無可忍，據英國傳媒指，在昨日一戰後愛華頓即刻召開高層會議，並且決定解僱主帥賓尼迪斯。在辦妥解約金細節後，最快在周一公布消息。據悉2019年曾經出任看守領隊的球隊名宿鄧肯費格遜，很大機會再一次暫掌帥印。

愛華頓昨日1：2不敵降班區域的諾域治後，過去13場英超只錄一勝仗。（Getty Images）

愛華頓目前只排英超第15位，不敵諾域治後賓尼迪斯被問及前途問題，他這樣說：「我是一名專業人士，有足夠的經驗；來這裏不僅為了解決過去5個月的問題，也許我們談論的是過去好幾年的事。」

由利物浦領隊到暫代車路士帥位，以至在紐卡素及愛華頓，他在英超球會間已來來回回4次，可惜賓尼迪斯已無機會再證明自己。