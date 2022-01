【英超】傳愛華頓高層受夠　決定解僱賓尼迪斯　最快周一公布

近10年談到西班牙籍領隊賓尼迪斯,往往也與「辭任」扯上關係。

昨日在愛華頓作客以1:2不敵弱旅諾域治後,賓尼迪斯的任期也接近句號。



愛華頓昨日1:2不敵降班區域的諾域治後,過去13場英超只錄一勝仗,亦僅離降班旋渦6分。

諾域治憑亞當伊達轟入第二球,穩住2:1勝局。(Getty Images)

此戰績令球迷相當鼓譟,在昨日賽中已有球迷舉起「Benítez Get Out of Our Club」(賓尼迪斯請滾出我們的球會)的橫額表不滿。

愛華頓球迷舉起橫額表達對賓尼迪斯的不滿。(Getty Images)

當然球會高層亦已忍無可忍,據英國傳媒指,在昨日一戰後愛華頓即刻召開高層會議,並且決定解僱主帥賓尼迪斯。在辦妥解約金細節後,最快在周一公布消息。據悉2019年曾經出任看守領隊的球隊名宿鄧肯費格遜,很大機會再一次暫掌帥印。

愛華頓目前只排英超第15位,不敵諾域治後賓尼迪斯被問及前途問題,他這樣說:「我是一名專業人士,有足夠的經驗;來這裏不僅為了解決過去5個月的問題,也許我們談論的是過去好幾年的事。」

由利物浦領隊到暫代車路士帥位,以至在紐卡素及愛華頓,他在英超球會間已來來回回4次,可惜賓尼迪斯已無機會再證明自己。