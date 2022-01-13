足球熱話｜J洛迪古斯化身救人英雄　一個舉動為倒地球員重拾生機

「救人一命，勝造七級浮屠」，卡塔爾聯賽上周末再度出現恐怖畫面，效力艾華克拉的馬里國腳奧士文尼哥利巴尼突然倒地，更不斷抽搐，其後送院後情況穩定，原來作為對手的哈美斯洛迪古斯同樣有功勞。



丹麥球星基斯甸艾歷臣去年在歐洲國家盃突然暈倒後，至今多次在球場重演類似事件，上周末卡塔爾聯賽艾雷恩（Al Rayyan）對艾華克拉（Al Wakrah）一仗，艾華克拉的馬里國腳奧士文尼哥利巴尼（Ousmane Coulibaly）比賽期間突然倒在地上，醫護人員立即進場施救，未幾賽事便宣告腰斬。

卡塔爾聯賽現恐怖一幕 球員突倒在龍門內痛苦抽搐

艾華克拉方面其後發聲明，表示這名馬里國腳心臟病發，現時正接受治理。人命關天，分秒必爭的一刻，原來同場的哥倫比亞球星哈美斯洛迪古斯亦有功勞。媒體《beIN SPORTS USA》早前上載圖片，洛迪古斯正在調整哥利巴尼的頭部位置，醫生指此舉可以幫助哥利巴尼呼吸順暢，換言之他也是救人英雄之一。

人命攸關，洛迪古斯隨即上前伸出援手。（Twitter截圖）

近一年不少足球員均正受、或曾受心臟問題困擾，就像艾歷臣﹑阿根廷球星阿古路等。再度出現類似新聞，網民不禁問為什麼所有球員也像「搵命搏」一樣，部分網民推斷或與新冠疫苗有關。

慎入：哥利巴尼在比賽中突然倒地

+ 3

英超第22輪直播賽程：

英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

更多足球熱話：