足球熱話｜馬里國腳死過翻生自拍報平安　感激J洛迪古斯救命之恩

效力卡塔爾艾華克拉的奧士文尼哥利巴尼，上周末在聯賽突然心臟病發暈倒，其後立即送院治理。這名馬里國腳各外界報平安，並答謝哈美斯洛迪古斯的救命之恩。



沒有人願意看到球員暈倒一幕，上周末卡塔爾聯賽，效力艾華克拉的士文尼哥利巴尼（Ousmane Coulibaly）比賽期間突然暈倒，醫護人員入場前，敵軍的哥倫比亞球星哈美斯洛迪古斯出手相救，調整哥利巴尼的頭部位置，幫助他可以順暢地呼吸。

J洛迪古斯化身救人英雄 一個舉動為倒地球員重拾生機

卡塔爾聯賽現恐怖一幕 球員突倒在龍門內痛苦抽搐

人命攸關，洛迪古斯隨即上前伸出援手。（Twitter截圖）

哥利巴尼送院治理後，情況穩定， 大步檻過，這名32歲馬里國腳透過社交網站上載一張穿上病人服的自拍照，左手高舉姆指，向外界表示一切還好。

此外，哥利巴尼還配上長文報平安，再度提及自己在場上心臟病發，特意感激J洛迪古斯，多得他即時上前調整頭部，加上一眾醫療團隊的努力下，才把他從鬼門關帶出來，並逐一向醫院﹑球隊及球迷們致謝，他才可以逃出生天。

哥利巴尼穿上病人服自拍報平安。（Instagram截圖）

慎入：哥利巴尼在比賽中突然倒地

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