FIFA公布2021年終排名　中國不入亞洲前五　歐洲小國奪世界第一

最新男子足球世界排名出爐，中國國家隊排第74位，是全亞洲第8。
國際足協昨日公布2021年終世界排名，各隊排名未有太大變動，比利時位居榜首，巴西及法國緊隨其後。
亞洲區排名方面，首三位依次為伊朗、日本及韓國，世界排名第74的中國，位屬亞洲第8；而有新主帥上任的香港隊，因未有比賽，繼續排第147位。
在名單中，來自歐洲的代表隊於前50中佔了超過一半的26隊，南美則有8支、亞洲只有5支。
世界排名頭10位：
1. 比利時
2. 巴西
3. 法國
4. 英格蘭
5. 阿根廷
6. 意大利
7. 西班牙
8. 葡萄牙
9. 丹麥
10. 荷蘭
亞洲排名頭10位：（括號內為世界排名）
1. 伊朗（21）
2. 日本（26）
3. 韓國（33）
4. 澳洲（35）
5. 卡塔爾（48）
6. 沙特阿拉伯（51）
7. 阿聯酋（69）
8. 中國（74）
9. 伊拉克（75）
10. 阿曼（79）
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