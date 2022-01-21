西班牙盃｜夏薩特開齋助皇馬加時險勝　巴塞不敵畢爾包無緣衛冕

西班牙兩大傳統勁旅在西班牙盃16強分途出擊，法定時間同樣與對手打成平手，戰至加時階段命途各異。皇家馬德里加時憑夏薩特的入球反勝艾爾切；巴塞隆拿雖然有新兵費倫托利斯建功，仍以2：3不敵畢爾包，無緣8強。
西班牙盃16強，皇家馬德里作客艾爾切爭奪晉級資格，兩軍法定時間90分鐘互無紀錄，需要進入加時分勝負。
皇馬隊長馬些路回防時犯規，直接領紅被逐，其後的罰球更隨即失守，華度的遠射改變方向入網打破僵局。形勢極為惡劣的皇馬未有放棄，加時下半場以其人之道還其人之身，施巴路斯省中門前的伊斯高入網，108分鐘追平。夏薩特接應阿拉巴直線，並扭過門將，「夏世三」將皮球送入網內，115分鐘攻入反勝一球，結果皇馬有驚無險以2：1力克艾爾切晉級。
關於夏薩特，轉會消息比入球多，這名比利時球星終於攻入今季首個入球，打破長達8個多月的入球荒。
巴塞隆拿同樣作客出戰，主隊畢爾包開賽2分鐘由蒙尼恩先拔頭籌，其後費倫托利斯一記妙射建功扳和，取得加盟首個入球。畢爾包在下半場末段再取領先，柏迪補時階段撞射破網，及時追成2：2平手，進入加時一決高下。
戰至加時，巴塞新星安素法迪再度受傷離場，已經是今季第3度傷出，其後佐迪艾巴禁區內犯手球，畢爾包由蒙尼恩操刀12碼中鵠，個人梅開二度，巴塞隆拿以2：3不敵畢爾包，無緣衛冕西班牙盃。
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