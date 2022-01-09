西甲熱話︱阿拉巴場內完美融合皇馬　場外一件事至今未適應

星級守將阿拉巴（David Alaba）約滿拜仁慕尼黑後，今季自由身加盟皇家馬德里，在球場上近乎「無縫連接」，帶領銀河艦隊在西甲聯賽榜遙遙領先。

正當球迷直呼那是他「級數的表現」的同時，綠茵場背後，阿拉巴直言轉會半季至今有一件事仍感到不太習慣。



阿拉巴加盟皇馬後，立即在場上交足貨。（Getty Images）

問問夏薩特和盧卡祖域，便知銀河艦隊生涯不一定如想像中美好。不過相對這兩位隊友，29歲的阿拉巴在皇馬一拍即合。今季21場西甲聯賽，除季初受傷和12月中感染新冠肺炎各缺陣1場，餘下19場全部正選，還已取得1入球3助攻。

台上一分鐘，台下十年功，阿拉巴早前接受家鄉奥地利《信使报》（Kurier）訪問時便直言，為加盟皇馬走出「舒適圈」，「效力拜仁13年，那是我的第二個家。我在球會和球隊均擁有重要角色。」他續稱：「我由頭到腳深入了解慕尼黑這個城市，在當地結識了很多朋友，為加盟皇馬，我需要放棄很多熟悉的人與事。」

截然不同的西班牙

加盟皇馬半季，他說出一點球隊內部的小秘密，「更衣室內大部分人都不說英語，迫使我只好說西班牙語，但以西班牙語接受訪問，完全是另一回事。」

他接受《南德意志報》訪問時更稱，「這裏的時間表截然不同，對我來說，是個十分大的轉變。」阿拉巴說：「特別是在夏天，直到中午生活仍是完全靜止狀態。」最令他不習慣的是外出晚餐，「我最初到達馬德里，想吃晚餐時8點鐘到餐廳，經常都是只有我一人獨坐。到我離開時，首批客人才來到。」

加里夫巴利習慣早睡早起，來到西班牙多年依然未變。（Getty Images）

歐洲大部分國家的足球員作息時間均是早睡早起，唯獨西班牙是例外：生活由中午開始，晚飯後已是午夜，對不少海外球員來說，這是最大的文化衝擊。過去一、兩年淪為「看台球王」的威爾斯球星加里夫巴利，便因堅持早睡早起習慣，並拒絕加入夜蒲行列，與球友格格不入。

不知用上什麼方法，阿拉巴顯然不像巴利，已找出應對方法，最重要的是，他深知像皇馬這樣的球會，關鍵就是不斷獲得獎盃和成績。他在球場上的表現，一步步帶領球隊實現理想成績，場外的小問題自然很快便不成問題。