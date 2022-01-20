西甲︱巴塞終放棄億元巨星1月可離隊　沙維：「我們不能再等他」

撰文：吳慕兒
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他留隊，他不留隊；他留隊，他不留隊；他留隊，他不留隊……這樣來來回回十二萬轉，不止是曼聯中場保羅普巴，或是巴黎聖日耳門巨星麥巴比，巴塞隆拿史上最貴收購奧士文尼迪比利也是如此。巧合的是，3人同為法國球員。
巴塞主帥沙維已狠下決定，放手讓迪比利在1月離隊，「我們已無法再等他了。」

沙維已放棄等待迪比利，宣有他可以在1月離隊。（Getty Images）

的而且確，巴塞對迪比利，實在等得太久。由2017年夏天，他以打破球會轉會費紀錄的1.4億歐元來到魯營，4個半球季以來，一直未能踢出乎合身價的表現。至今累積129次上陣，31入球和24助攻，單看數據似乎不差，往往在關鍵時刻失之交臂，也經常受傷。

今季美斯一走，原本是他擔起大任的時機，卻因傷患錯過大部分賽季，11月尾才復出，至今20輪西甲聯賽僅6次出場。他跟巴塞的合約今年6月屆滿，多次表示希望留隊，又遲遲未動筆續約，主帥沙維終忍無可忍，向他發出最後通牒。

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沙維在記者會上談到迪比利的問題。（影片截圖）

巴塞忍無可忍

沙維在西班牙盃對畢爾包的記者會上，談到迪比利時一腔怨氣，「迪比利的情況很複雜，如果他不續約，我們需要找出解決方法」，又稱，「我們正作出一個艱難的決定。如果他不續約，球會需要作出行動。」

「我們已等待一段長時間，跟他談判5個月，他一是即時續約，否則我們會送他走。」沙維明言，一切以巴塞球會利益着想，「他告訴我想留隊，這是他的問題。我立場一直明確：他留隊，或我們讓他離隊。」

他宣布：「我們已不可再等迪比利，必須立即決定他續約或是他離隊。」沙維說，「我不會將他送上看台，他說他想留隊，然後又不簽約。訊息十分清楚，迪比利必須簽新約，或是我們在1月賣他走，沒有其他方法。」

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體育總監一錘定音

如果沙維的說法似乎尚有一絲轉機，巴塞體育總監艾利文尼（Mateu Alemany）之後的補充，已向迪比利永遠關上大門，「明顯地，迪比利並不想繼續留在巴塞隆拿。他不想成為我們計劃的一部分。」

「我們已告訴迪比利，他必須立即離開。我們預期他在1月31日前被賣出。」當天腳踏七色彩雲威風八面而來的新金童，終黯然敗走魯營。

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迪比利的巴塞生涯從未真正起飛，已告終結。（Getty Images）

下一站，英超？

迪比利之所以與巴塞隆拿鬧翻，某程度上是因為他的經理人與巴塞傾續約時獅子開大口，據報要求年薪3000萬歐元（相當於周薪近58萬歐元），另加4500萬歐元簽字費。眾所周知，巴塞正陷入嚴重財困，窮得連王牌球星美斯也被逼忍痛放走，迪比利的要求，根本與拒絕續約無異。

這位24歲法國翼鋒不乏追求者，消息指，巴塞以「跳樓價」2000萬歐元向曼聯和紐卡素兜售他，西班牙《體育報》指，車路士、祖雲達斯均對他有興趣，據悉迪比利傾向選擇英超球隊。

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