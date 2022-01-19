羽毛球︱大馬一哥李梓嘉申請退出國家隊　被視為李宗偉接班人

馬來西亞羽毛球男單一哥李梓嘉據報已向大馬羽協提交辭職信，申請退出國家隊。
馬來西亞傳媒報道，大馬羽毛球男單一哥李梓嘉已經向當地羽協請辭，申請退出國家隊、成為「自由身」球員，未來或以個人身份參賽。
報道指大馬羽協會長證實，協會於今月11日收到對方的辭職信，現正全力挽留對方，會於今周五（21日）下午召開記者會，宣布最後決定。
李梓嘉被視為馬來西亞傳奇球手李宗偉的接班人，他目前世界排名第7，去年曾贏得全英賽男單冠軍，惟在東京奧運則16強出局。
然而李梓嘉不時受大馬球迷批評，指他不配做「大馬一哥」，就連在空閒時間拍片一展歌喉，亦遭大肆抨擊，認為他「發明星夢」。
大馬媒體引述消息，指李梓嘉近月成績一直沒太大突破，讓23歲的他有意轉換環境，並在今月17日首次就事件跟大馬羽協會面。早前亦有媒體爆料，李梓嘉在離開國家隊後會得到一筆高達400萬令吉（約743萬港元）的贊助費，但有關傳言已被否認。
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