羽毛球｜奧運銀牌吳柳瑩盼壯大自由球員團隊　疑為李梓嘉聲援

馬來西亞羽毛球男單「一哥」李梓嘉，早前向馬來西亞羽總遞交辭職信，大馬羽總拒絕對方以自由身出戰，並禁賽兩年。
同樣轉為自由人的大馬羽毛球女神吳柳瑩在IG發文，「別把情緒浪費在無法改變和承擔的事。」外界猜測是為李梓嘉打氣。
世界排名第7的馬來西亞「一哥」李梓嘉，日前向馬來西亞羽總「請辭」，希望成為自由身球員出戰，卻遭拒絕申請並禁賽兩年。
這項禁令從2022年1月18日起生效，儘管還能提出上訴，但已引起大馬羽壇譁然。曾在里約奧運奪得混雙銀牌、在2019年轉為自由人的大馬女神吳柳瑩，昨日在IG限時動態發文，讓外界猜測是不是在聲援李梓嘉。
吳柳瑩寫道，「如果你面對的環境（人事物）無論怎樣努力改變心態，總還是讓你覺得有負面情緒，那意味是時候脫離這個關係和環境，別把情緒浪費在無法改變和承擔的事，因為除了難受，你的情緒無法改變結果，別等待失去了，再挽留。」
吳柳瑩覓新拍檔 最快3月復出
吳柳瑩的發文意味深長，被外界猜測是不是在指李梓嘉事件。2019年轉為自由球員的她，在去年曾公開指歡迎被大馬羽協除名的球員，盼能壯大「自由人」團隊並一起訓練，提升訓練質素。
32歲的吳柳瑩去年宣布退出世錦賽，並透過社交媒體宣布與一起贏得奧運銀牌的陳炳橓拆夥，結束13年的合作關係。她早前曾向大馬媒體透露，已有新拍檔但尚在找贊助商支持自由球員身分打球，待一切落實才正式公布。她指最快3月復出。
大馬羽總兩年將不會幫李梓嘉報名出賽，但他仍可以用自由球員身份代表大馬出賽。不過，按照世界羽聯（BWF）規定，李梓嘉必須先移居到另一國家，而且規定從3個月延長至12個月，當地羽總就能為他報名出賽。
背負沉重壓力的大馬一哥：
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