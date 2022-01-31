英超熱話｜蘇斯克查回歸曼聯？　換個身份看台上見證光榮一刻

「蘇B」回歸曼聯！原來並非以教練身份，而是家長身份。蘇斯克查與妻子現身球場，結伴見證愛女的生涯里程碑。效力曼聯女子隊的卡蘭，首度代表一隊出戰，球隊以兩球輕取對手報捷。
即使蘇斯克查早前離任曼聯領隊，但他的「紅魔魂」不死，並約定一眾球迷，日後在奧脫福以另一身份再見。
想像不到的是，「蘇斯克查」的名字再度印在曼聯球衣上，難道這名「娃娃臉殺手」復出？非也，披上球衣的原來是他的愛女卡蘭（Karna Solskjaer），19歲的「蘇B女」獲列入一隊的大軍名單，有望在女子足總盃首度登場。
曼聯早已領先兩球，大局已定之時，卡蘭入替隊友，生涯首次為曼聯一隊上陣，這一刻別具意義，而蘇斯克查與妻子更一同見證，變身「自豪父母」，相信沒有人比他們更高興。「蘇B」父女亦創下歷史，曼聯創會144年至今，他們是首對父女皆為曼聯上陣。
除了卡蘭，蘇斯克查還有兩名兒子，他們亦跟隨父親的腳步，踏上足球路。長子諾亞（Noah Solskjaer）效力挪超的基斯迪辛德（Kristiansund BK）；幼子伊利亞（Elijah Solskjaer）亦是曼聯青訓學院的一員。
更多曼聯相關報道：
格連活特涉強姦及毆打被捕 曼聯：他暫不會歸隊訓練或作賽︱足球曼聯新星格連活特疑虐女友 警方調查 恐怖錄音惹不安｜足球熱話足球熱話︱格連活特女友突上載恐怖血照 控訴曼聯新星狂暴真面目C朗贈女友最奢華生日 Netflix紀錄片訴說愛上她的關鍵｜足球熱話雲迪碧克有望外借水晶宮 未來外父出手搵韋拉密斟｜足球轉會足球熱話｜C朗對數據的執著 全因足球網站一個數字被惹怒足球往事｜C朗魅力沒法擋 一個電話助曼聯一網打盡心儀目標非洲國家盃｜埃及12碼挫科特迪瓦晉級 拜利宴客 般奴躺着也中槍足球熱話｜馬迪爾投西維爾即有驚喜 獲偶像祝賀：歡迎來到西甲足球轉會｜傳連格不滿曼聯差別待遇 求外借爭取踢世界盃卻遭冷待足球往事︱加利佬曾邀謝拉特投曼聯 慘遭無情秒殺 泰利幾乎成功曼聯落實外借安東尼馬迪爾 西維爾願承擔球員人工｜足球轉會 足球轉會︱曼聯前鋒馬迪爾落實外借西維爾 連格或外借紐卡素英超｜C朗拿度一個舉動成曼聯絕殺關鍵 賽後鼓勵隊友：團結一致