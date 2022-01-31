英超熱話｜蘇斯克查回歸曼聯？　換個身份看台上見證光榮一刻

「蘇B」回歸曼聯！原來並非以教練身份，而是家長身份。蘇斯克查與妻子現身球場，結伴見證愛女的生涯里程碑。效力曼聯女子隊的卡蘭，首度代表一隊出戰，球隊以兩球輕取對手報捷。



即使蘇斯克查早前離任曼聯領隊，但他的「紅魔魂」不死，並約定一眾球迷，日後在奧脫福以另一身份再見。

想像不到的是，「蘇斯克查」的名字再度印在曼聯球衣上，難道這名「娃娃臉殺手」復出？非也，披上球衣的原來是他的愛女卡蘭（Karna Solskjaer），19歲的「蘇B女」獲列入一隊的大軍名單，有望在女子足總盃首度登場。

卡蘭蘇斯克查首度代表曼聯女子隊上陣。（美聯社）

曼聯早已領先兩球，大局已定之時，卡蘭入替隊友，生涯首次為曼聯一隊上陣，這一刻別具意義，而蘇斯克查與妻子更一同見證，變身「自豪父母」，相信沒有人比他們更高興。「蘇B」父女亦創下歷史，曼聯創會144年至今，他們是首對父女皆為曼聯上陣。

蘇斯克查不再是教頭，而是家長。（曼聯女子隊Twitter截圖）

蘇斯克查名字再度在曼聯球衣上出現。（曼聯女子隊Twitter截圖）

除了卡蘭，蘇斯克查還有兩名兒子，他們亦跟隨父親的腳步，踏上足球路。長子諾亞（Noah Solskjaer）效力挪超的基斯迪辛德（Kristiansund BK）；幼子伊利亞（Elijah Solskjaer）亦是曼聯青訓學院的一員。

蘇斯克查兩子也跟隨父親的步伐。（資料圖片／Getty Images）

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