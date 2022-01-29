非洲國家盃｜古怪事由場內延至場外　一個原因記者會突被收器材

今屆非洲國家盃多次出現古靈精怪事件，想不到由場內延伸至場外。

布基納法索與突尼西亞將在今晚（29日）深夜對碰，爭奪4強席位，突尼西亞教練賽前出席記者會，開始之際卻有人突然入場收去器材，其後這名男子被捕，才發現賽會的一個失誤。



非洲國家盃8強今﹑明兩晚上演，布基納法索與突尼西亞的賽前記者會，先有「蝦碌」事件發生。

布基納法索12碼淘汰加蓬，將與突尼西亞爭入8強。（美聯社）

《beIN SPORTS》記者Yacine Benlamnouar透過社交網站分享記者會的奇聞，當突尼西亞教練已入座，記者會準備開始之際，突然有一名男子突入會場，走向台前收拾咪高峰及電線等器材，然後拂袖而去。

在場人士以為這名男子是小偷，其後上前追捕，這名男子被捕後才發現，原來是一場誤會。這名男子不是小偷，他收去以上器材，原來大會並沒有繳付租用的費用，完全沒有違法。

突尼西亞教練記者會開始前，突然有一男子入場收拾器材。（Twitter截圖）

更多非洲國家盃相關報道：