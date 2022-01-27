非洲國家盃︱沙拿關鍵十二碼領埃及闖8強　決賽或遇文尼利迷最痛

利物浦王牌射手沙拿在非洲國家盃16強，射入關鍵最後一輪12碼，帶領埃及5：4射贏科特迪瓦晉級，周日上演的8強戰，將會遇上摩洛哥。

他的紅軍隊友沙迪奧文尼，日前在比賽中撞到腦震盪後仍奮不顧身繼續比賽，攻入一球後再隔數分鐘才退下火線。塞內加爾順利2：0擊敗佛得角，若一路順利晉級，有機會在決賽遇上沙拿。若真的這樣發展，最不開心的一定是一直心急等待二人歸隊的利物浦球迷。



沙拿再成埃及出線英雄，利物浦又要再等。（美聯社）

正當利物浦在英超被曼城愈拋愈遠之際，非洲國家盃開幕，一口氣失去陣中「非洲三寶」沙拿、文尼和基達，中前場實力大受影響。

不幸中的大幸是，這段期間對手實力不算強，5場比賽4勝1和，包括英超聯賽2戰2勝。利物浦的下一場比賽，是2月6日足總盃第四圈對卡迪夫城，拿比基達有望趕及復出上陣。畿內亞16強對岡比亞一仗，隊長基達累積兩面黃牌自動停賽1場，失去這位關鍵人物，畿內亞以0：1敗陣出局。基達率先起程返回英國，成為首位自非洲國家盃歸隊的紅軍球員。

基達分組賽累積兩面黃牌，16強對岡比亞一仗停賽，畿內亞終輸波出局，他亦率先回英國。（美聯社）

「非洲三寶」缺陣下利物浦戰績：

1月9日／足總盃第3圈／（主）4：1 勝 梳士貝利

1月14日／聯賽盃4強首回合／（主）0：0 和 阿仙奴

1月16日／英超／（主）3：0 勝 賓福特

1月21日／聯賽盃4強次回合／（客）2：0 勝 阿仙奴

1月23日／英超／（客）3：1 勝 水晶宮



文尼、沙拿何時歸隊？

上周末比賽後，英超進入為期2周歇冬期。今個星期利物浦沒有比賽，文尼和沙拿則分別領軍繼續出戰非洲國家盃。

文尼頭部受創到醫院檢查，他在社交媒體報平安。（Instagram）

沙拿會在周日（30日）上演的8強戰，帶領埃及出戰奪標熱門球隊摩洛哥。同日稍後時間塞內加爾在最後一場8強戰對赤道畿內亞——文尼上仗對佛得角時，頭部與對手相撞受到重擊，雖然一度繼續作賽並為塞內加爾先開紀錄，惟之後感不適退下火線，被送往醫院檢查，情況令人憂慮。事後文尼在社交媒體報平安，表示自己「一切安好」，暫時未知文尼會否在周日上陣。

文尼、沙拿不在陣，中場法賓奴挺身而出，領軍贏完一場又一場。（美聯社）

利物浦2月賽程：

2月6日／足總盃第4圈／（主）對 卡迪夫城

2月11日／英超／（主）對 李斯特城

2月13日／英超／（客）對 般尼

2月17日／歐聯16強首回合／（客） 對 國際米蘭

2月19日／英超／（主）對 諾域治

2月28日／聯賽盃決賽／（中）對 車路士



如果埃及和塞內加爾順利再下一城，兩場4強戰分別會在2月2日和2月3日舉行。適逢塞內加爾和埃及分別處於上、下線，意味兩軍有機會在2月6日的決賽中才碰頭，到時沙拿和文尼這對利物浦好拍檔各為其主，正面交鋒。4強負方會落入季軍戰，同在2月6日上演。

如此一來，埃及和塞內加爾只要贏多一場，沙拿和文尼便肯定未能趕及2月6日的足總盃第4圈賽事。好消息是，非洲國家盃2月6日便完結，就算踢至冠軍戰，二人肯定能在2月11日利物浦在英超聯賽對李斯特城一仗前歸隊。

千奇百趣非洲國家盃：