非洲國家盃︱羅連安特19歲小將建奇功　布基勒法索挫突尼西亞晉級

19歲的奧亞達拿（Dango Ouattara），去年才跟法甲球隊羅連安特簽下生涯第一份職業球員合約，至今僅11次為一隊上陣，尚未有入球。

非洲國家盃八強，這位年輕人憑一己之力，壓過對方兩員守將射入全場唯一入球，協助布基勒法索1：0擊敗突尼西亞，勇闖四強。可惜他在比賽尾段被逐，準決賽一戰將缺陣。



19歲的奧亞達拿（Dango Ouattara）為布基勒法索攻入全場唯一入球，擊敗突尼西亞入四強。（Twitter）

突尼西亞與布基勒法索一戰，雙方實力半斤八兩，難分高下。一個球員的質素，成為勝負分野。

去年才簽下首張職業球員合約的奧亞達拿，接應隊友巴迪托尼（Blati Toure）直線後向前衝，力壓突尼西亞兩名後衛獨闖龍潭，切入內線起腳破網。

布基勘法索再次晉身非洲國家盃四強。（Twitter）

正當快要成為贏波國家英雄，82分鐘奧亞達拿開踭襲向對手，被球證判罰紅牌離場。布基勒法索最終仍憑他的入球，1：0贏波晉級，他們的四強對手將會是今晚深夜塞內加爾對赤道畿內亞的勝方，屆時奧亞達拿將會停賽，未能上陣。

今次是世界排名60位的布基勒法索，第4次踢至非洲國家盃八強，跟對上3次一樣，他們同樣勝出再晉一級，不過他們從未贏得冠軍。相反，世界排名30位突尼西亞，八強戰凶多吉少，他們8次在八強出賽，連同今次已是經7次敗陣。