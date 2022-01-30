非洲國家盃︱岡比亞神奇之旅告終　伊甘比梅開二度領喀麥隆闖四強

非洲國家盃八強，主辦國喀麥隆憑效力里昂的前鋒伊甘比（Karl Toko Ekambi）梅開二度，2：0擊敗首次晉身決賽周的岡比亞，順利晉級四強。

他們的準決賽對手，將會是周日（30日）晚埃及對摩洛哥一戰的勝方。



里昂前鋒伊甘比（Karl Toko Ekambi）梅開二度，帶領喀麥隆2：0擊敗岡比亞，晉身非洲國家盃四強。（美聯社）

岡比亞以往曾為種種原因，總是與非洲國家盃決賽周無緣，2015年更被指虛報球員年齡被禁賽。今屆他們首次晉身決賽周，便寫下一段神奇之旅。

他們在分組賽，先後擊敗毛里塔尼亞和突尼西亞，被外界看淡之下出線。十六強面對隊長拿比基達停賽的畿內亞，再過一關，勇闖八強。可是面對實力高一線的主隊喀麥隆，加上熱情主隊球迷吶喊助威，岡比亞明顯陷入下風。

喀麥隆技高一籌，岡比亞神奇之旅告終。（美聯社）

上半場幾經辛苦力保不失，下半場開波5分鐘終告失守。50分鐘，喀麥隆前鋒伊甘比頭槌破網，攻入今屆賽事個人第四球。57分鐘，這位里昂射手再下一城，為主隊攻入2：0奠勝一球，領軍殺入四強。

喀麥隆擊敗岡比亞，晉級非洲國家盃四強。（美聯社）

喀麥隆上仗16強擊敗科摩羅賽前，球迷入場期間發生人踩人慘劇，當中8名球迷死亡，包括一名8歲男童。即使發生嚴重事故，非洲足協和大會讓賽事如期上演。