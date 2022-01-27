非洲國家盃｜埃及12碼挫科特迪瓦晉級　拜利宴客　般奴躺着也中槍

非洲國家盃16強，埃及與科特迪瓦在法定時間及加時亦未能分出勝負，以互射12碼一較高下，結果沙拿領軍的埃及險勝晉級。科特迪瓦的艾歷拜利成為5輪中唯一宴客的球員，而他主射的一腳卻令人想起他曼聯隊友般奴費南迪斯。



由沙拿領軍的埃及，硬撼科特迪瓦爭奪非洲國家盃8強席位，兩軍法定時間及加時30分鐘同樣互無紀錄，需要以互射12碼分勝負。雙方頭兩輪全數射入，艾歷拜利（Eric Bailly）主射第3輪宴客，即使科特迪瓦再未有射失亦無補於事，埃及方面5輪全中，最後一輪由沙拿操刀，結果埃及以5：4擊敗對手晉級，將與摩洛哥爭奪8強席位。

效力曼聯的拜利宴客，成為科特迪瓦出局的罪人，而他主射的12碼同樣令人詬病，不禁令人想起他的隊友般奴費南迪斯。

這名曼聯守將操刀時，未有太多助跑，他更嘗試眼神制敵，使出「No Look」射法迷惑對方門將，但射門的質素欠奉，加上埃及門將沒有受騙，輕鬆撲出12碼。

艾歷拜利是唯一射失12碼的球員。（美聯社）

這種12碼射法是般奴常用，可惜拜利卻是失敗例子，不少網民笑言拜利被般奴教壞了，更有網民「突破盲點」，笑指拜利射失12碼是暗黑兵法，只要埃及晉級，沙拿便未能回歸利物浦，令宿敵繼續缺少這名主力。

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