非洲國家盃︱喀麥隆人踩人慘劇增至8死　非洲足協主席承認責任

非洲國家盃16強賽事主隊喀麥隆對科摩羅一戰賽前的人踩人慘劇，死亡人數增至8人，非洲足協主席莫錫比（Patrice Motsepe）承認責任，並再三承諾：「同類事故絕對不會再次發生。」



非洲足協主席莫錫比（Patrice Motesepe）就人踩人慘劇承認責任，並再三承諾：「同類事故絕對不會再次發生。」（美聯社）

今屆非洲國家盃由喀麥隆主辦，當地球迷都想入場觀戰，上演喀麥隆對科摩羅16強賽事的奧林比（Olembe Stadium）球場容量達6萬人，疫情下入場人數限制為容量8成，亦即是4.8萬人。消息指，5萬人嘗試入場，當中部分無持票的球迷衝入球場，導致人踩人慘劇發生。

當地醫院消息最初指6人死亡，約40人受傷，及後死亡人數增至8人。非洲足協周二（25日）在喀麥隆首都雅溫得召開記者會，非洲足協主席莫錫比親身出席交代事件後續工作。「法律上，維持安全和治安是（今屆非洲國家盃）組織委員會的責任，但我們是合作伙伴，也有監管上的責任。我最討厭推說那是別人的責任，與我無關。」這位南非超級富豪稱，「我們要負起集體責任，稍後處理法律上事宜」，並承諾，「同類事件不會再發生，絕對不會再發生。」

非洲國家盃16強賽事主隊喀麥隆對科摩羅一戰賽前發生人踩人慘劇，部分人正為倒地傷者急救。（美聯社）

「當人們失去生命，你必須感到憤怒，不耐煩和提出問題，並且要求作出保證，它不會再發生。」莫錫比強調，「這種事故絕對不能容忍，必須是零容忍。」

今屆餘下賽事，均會加設默哀儀式悼念遇難者，原定周日（30日）在事發的奧林比球場上演一場8強賽事，將移師同在喀麥隆首都雅溫得的林貝運動場（Ahmadou Ahidjo Stadium）舉行。「我們有責任找出當時發生了什麼事，日後作出相應防範措施，確保它不會再發生。」莫錫比坦言，「明顯地，這種事本應可以預見，我們確有不足、失敗和弱點，未來必須作出改變，避免導致事故的情況發生。」

莫錫比同時向主辦國喀麥隆派定心丸，揚言：「我對喀麥隆政府100%保證球場安全有信心，而且會持續對他們有信心，我全不懷疑他們會一直維持承諾，直到最後。」又指，「身為非洲足協主席，確保設施、基建和球場安全是我的基本責任，而且標準與全世界看齊，我們不能說，非洲的標準會定得比全球標準低。」

塞內加爾對佛得角賽前舉行默哀儀式。（美聯社）

莫錫比說，「不論是球場安全或保安事宜，我們必須跟歐洲以及全世界看齊。」吊詭的是，比賽前發生慘劇，造成多人死傷，比賽卻仍繼續。

非洲足協表示，已知悉事件及正進行調查，「我們正跟喀麥隆政府和當地組織委員會持續溝通。非洲足協主席莫錫比先生已委派秘書長莫辛高奧巴到雅溫得醫院探望球迷。」他們並無回應為何開賽前發生慘劇，比賽依然繼續上演。

喀麥隆2：1擊敗科摩羅，晉級8強。（美聯社）

即使場外發生人踩人意外，比賽依然照踢。科摩羅開賽7分鐘便有球員紅牌被逐，主隊喀麥隆終以2：1勝出，晉級8強。



喀麥隆對上一次主辦非洲國家盃，已經是1972年的事。他們原為2019年主辦國，可是受新冠肺炎疫情影響，最終主辦權臨時交給埃及。今年決賽周之前，環球疫情再度爆發，多次傳出今屆賽事或會取消，最終在非洲各國堅持下如期上演。

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