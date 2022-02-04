足球悲訊︱希臘21歲球員比賽期間心臟病發　連環出錯終戰死沙場

一名年僅21歲的希臘足球員，周三（2日）出戰希臘一場第三級別足球聯賽期間心臟病發，因為接二連三的人為錯誤，最終命喪球場。



21歲的林比斯比賽期間心臟病發，命喪球場。（Instagram）

2020歐洲國家盃比賽期間心臟病發暈倒的丹麥球星基斯甸艾歷臣，當時獲得隊友和在場醫護人員搶救，終拾回一命，近日他已全面康復，更轉會到賓福特，即將重返英超賽場。

可是身處希臘第三級別聯賽的林比斯（Alexandros Lampis），便沒有那麼幸運。他代表伊利奧波利（Ilioupoli）出賽，開賽僅5分鐘，他突然病發倒地。比賽球場內竟然沒有心臟除顫器，也沒有救護車候命。

伊利奧波利的比賽球場位於希臘首都雅典東南部郊區，救護車在他出事後足足20分鐘才駛至，林比斯當時已返魂乏術，命喪球場。

林比斯所屬球會伊利奧波利發文悼念他。（Instagram）

林比斯出事後，比賽即時腰斬。希臘當地傳媒報道指，雙方職球員均嘗試挽救他的生命，可惜未能成功。

伊利奧波利之後在球會網站發文，深情悼念早逝摰友，「我們的Aleko（林比斯），我們的朋友，我們的兄弟，你如此不公平地離開了。今天整支球隊、整座城市同在哀悼。什麼說話也講不出口……只有無法承受的痛楚和重擊，願你一路走好。」

逃出鬼門關的艾歷臣，現已康復，加盟賓福特重返英超賽場。（阿積士官網）

近一、兩年愈來愈多足球員在比賽期間心臟病發或胸口不適，單是艾歷臣之後，便有阿古路被迫提出掛靴，韋根射手韋基（Charlie Wyke）訓練期間暈倒，錫菲聯中場菲歷克（John Fleck）比賽期間心臟病發倒地。曼聯守將連迪路夫，以及剛由阿仙奴轉投巴塞隆拿的前鋒奧巴美揚，也曾在比賽或訓練期間懷疑心臟有問題。

由此可見，今時今日心臟除顫器理應成為所有球場的基本配備。可惜今次事發球場並非如此，在場也沒有預先安排足夠醫護人員在場，一場理應可避免的災禍，最終成為一宗遺憾的慘劇。