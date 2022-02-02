北京冬奧代表團確診激增　市民指北京「霹靂手段」全面防疫

北京冬奧疫情升溫，不僅持續出現確診案例，選手、教練染疫的比例激增。對此北京冬奧組委會表示，這都在可控的範圍之內。



北京冬奧將於周五（4日）揭幕，據組委會資料顯示，上月31日冬奧相關的人員新增34人染疫。

而在該日入境的379名選手與隨隊人員中，共有11人確診，陽性率2.9%，比起其他相關人士如大會工作人員、媒體等共1059人的0.66%陽性率高出許多；總計29到31日間入境的選手與其團隊的陽性率，比其他相關人士高40%。

北京冬奧即將揭幕，相關人員確診數字急增。（Getty Images）

在最新的一批確診名單中，也包括國際奧委會運動員委員會主席Emma Terho。來自俄羅斯的冬季兩項（Biathlon）選手Valeria Vasnetsova，在抵達北京後於兩次檢測呈陽性，由於冬季兩項2月7日已展開女子15公里賽，她未必能趕及參加，無奈表示：「不幸地，我的奧運夢仍只是個夢」。

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北京冬奧組委防疫代表表示，愈多人入境，境外移入的確診病例增加屬正常。（Getty Images）

北京冬奧組委會疫情防控辦公室副主任黃春表示，愈多人入境，境外移入的確診病例也會增加，但這也代表在入境時的檢測技術精確。目前疫情仍在預期的可控範圍內，呼籲記者、選手與外界不必過於擔心。

據悉，北京正使用「霹靂手段」全面防範疫情在北京擴散。（Getty Images）

據《RFA》（自由亞洲電台）報道，有北京市民表示北京正使用「霹靂手段」全面防範疫情擴散，「說是只要出北京的人，在冬奧期間返回，可能有困難，甚至會回不了北京。毗鄰北京的河北省，近期也在大張旗鼓地宣傳，要求民眾不要進入北京。」

此外，北京商務局在上周日（30日）頒布春節用餐指引，呼籲每個家庭私人聚餐須控制在10人以下，聚餐時間也被建議控制在兩小時內。