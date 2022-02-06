北京冬奧｜俄女將稱隔離餐難食到喊　發文惹外界關注後封鎖IG

北京冬奧部分選手被驗出確診後，只能在酒店隔離未能入住選手村，俄羅斯冬季兩項（Biathlon）女將Valeria Vasnetsova日前在IG吐苦水，指酒店隔離餐相當糟糕，讓她難以下嚥，身體不適且體重下降，絕望得每天以淚洗面。



專攻越野滑雪與射擊的冬季兩項選手Valeria Vasnetsova，近日在IG限時動態發文，貼出酒店的隔離飯盒照片，餐盒中是白烚長通粉、橘紅色的肉醬汁、烤焦的肉排、薯仔與烚雞肉，沒有蔬菜。她說：「已經連續5天的早餐、午餐和晚餐都是這樣。」

不過，Vasnetsova在發文引起外界關注後不久，已把IG封鎖。

Valeria Vasnetsova在IG發文大吐苦水。（Twitter）

她指酒店沒有供應其他食物，「我的胃好痛，臉色非常蒼白，黑眼圈很深。我希望這一切趕快結束，我每天都在哭，好累。」

她坦言基本上是吃幾條長通粉充飢，因為其他菜色「難以下嚥」，「但今天我把所有肥肉都吃掉了，因為我實在太餓了」。她還說體重下跌很多，「骨頭都凸出來了」。

Valeria Vasnetsova指趁取食物時，偷看其他隔離房的飯盒，發現染疫的俄國醫療團隊與選手的餐盒差天共地。（網上圖片）

Vasnetsova還爆料，指不僅沒供應其他糧食，房間內也沒跑步機、啞鈴等健身設備，讓她不能訓練備戰，現在連起床的力氣都沒有。

據悉，她其後發現染疫的選手隔離餐與她的醫療團隊人員相差甚多，後者的隔離餐有水果、蝦仁拌椰菜花、蔬菜沙律、炒蛋、馬鈴薯等，讓她看了直呼：「我實在無法理解，為什麼這樣對我們這些選手？」

確診的醫療人員隔離餐與選手餐差天共地。（網上圖片）

不過在Vasnetsova公開抱怨後，情況出現改善，菜色不僅多了配菜，大會也把健身單車送到她房間。對此，外媒也指出，三屆奧運金牌得主的德國滑雪選手Eric Frenzel也確診被隔離，而德國奧運代表團團長痛批，隔離環境根本「不合理」，德方要求更大、更整潔的房間，並且要求三餐必須定時配送，讓選手結束隔離後還能保持良好的狀態比賽。

Vasnetsova在發文後封鎖了帳號。（截圖）

更多北京冬奧相關報道：