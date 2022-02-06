韓國昔日冬奧金牌　轉籍中國後發文慶祝　無參賽仍受韓媒關注

中國短道速滑隊在北京冬奧奪金，前韓國冬奧金牌、轉籍中國的林孝埈在社交媒體恭喜隊友，再度成為話題。



世界排名第一的中國短道速滑混合接力隊，在決賽以0.016秒之差險勝意大利，贏得今屆首面金牌。

轉籍後努力學習中文的林孝埈發文恭喜隊友。（微博圖片）

前韓國代表林孝俊，在2018年平昌冬奧短道速滑冰男子1500米奪金後，卻在2019年6月捲入醜聞，因涉嫌在訓練中將男隊友的褲子脫下，被起訴強制猥褻，雖在二審改判無罪，不過已很難重返韓國滑冰界。他最終在去年3月決定入籍中國。

由於轉籍後需「過冷河」，林孝埈未能出戰今屆冬奧，不過在中國奪得今屆首金後，他立刻在社交媒體發文恭賀兼拍下舉起拇指「畀Like」照片，支持隊友，惟韓媒報道指，這舉動立即惹來韓國網民不滿，留言「畀嬲」。

林孝埈在轉籍前曾為韓國於平昌冬奧摘下金牌。（Getty Images）

林孝埈發文後，韓國七大媒體包括了《OSEN》、《spotvnews》、《news1》、《釜山日報》、《韓國經濟網》、《數字時間》以及《YNA》均有報道，當中數間更不是專項的體育媒體，他們甚至沒有報道中國奪金的消息，僅聚焦於林孝埈的貼文，似乎他雖已不再是韓國運動員，但一舉一動仍受關注。

林孝埈亦分享了中國奪金的貼圖。（微博圖片）

事實上，中國和韓國均是短道速滑勁旅，彼此是直接競爭對手，4年前的平昌冬奧，中國完敗予韓國，僅得武大靖在煞科戰短道速滑500米取得一面金牌及打破世界紀錄。今屆新設的混合接力賽事，韓國隊也相當壇長，但他們因失誤早早出局。

由於國際奧委會規定，選手若改變國籍參加奧運，必須以新國籍參加國際賽後滿3年才能參加奧運，因此林孝埈無緣今屆北京冬奧。不過他表示未來還有很多機會，會努力準備，為中國隊爭取更多獎牌。