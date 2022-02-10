北京冬奧︱最強華裔混血兒神同框　劉少昂大讚谷愛凌十分可愛

中國混血滑雪新星谷愛凌贏得冬奧金牌後，人氣急升，亦是不少運動員的「集郵」對象，就如匈牙利短道速滑名將﹑有中國血統的劉少昂在頒獎禮後遇上谷愛凌，二人合照留念，他更大讚谷愛凌十分可愛。
短道速滑男子1000米賽事，擁有中國血統的兄弟劉少林與劉少昂代表匈牙利一同殺入決賽，哥哥劉少林率先衝線惟被判犯規，取消資格，劉少昂後補贏得銅牌。
劉少昂日前出席頒獎禮時，得知同是華裔混血兒的谷愛凌也在同一場合，劉少昂頓時化身「小粉絲」，心急希望碰見對方，「當我領獎時，工作人員告知我谷愛凌也會過來，我領完獎便立即跟她見面。」初初見面，谷愛凌不知道對方是誰，當劉少昂除下口罩後便相認了，他更大讚谷愛凌十分可愛，而二人也是用中文交流，劉少昂直言感覺過癮。
劉少昂其後將二人合照放上社交網站，並向對方加油打氣，谷愛凌亦以一個「心心」的表情符號回應。劉氏兄弟的父親是中國人，母親是匈牙利人，二人均擁有中西混血兒的俊朗外表，與父親是美國人，媽媽是中國人的混血美女谷愛凌，站在一起毫無違和感。
劉少昂周三（9日）戰畢男子1500米賽事，決賽只得「梗頸四」無緣再添獎牌，他將代表匈牙利出戰男子5000米接力賽。
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