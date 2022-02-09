北京冬奧｜中日大戰主場球迷吶喊疑違規　播放抗日歌打氣成熱議

中國的「主場優勢」近日成為熱議，日媒指中國女子冰球隊對日本一賽上，主場觀眾吶喊打氣屬違規。
據日媒《東京體育》報道，中國冬奧組委會發布的防疫手冊，看台上觀眾只能鼓掌，不能高聲喊叫打氣，以免口沫飛出口罩造成群聚感染。
該報道指出，在2月6日中國女子冰球隊歷經加時、以2：1險勝日本一役中，現場觀眾完全不遵守防疫規定，經常一面倒高聲大喊加油。《東京體育》直指場邊觀眾教育素質欠佳、違反防疫規定，該報道很快便引起日本網民留言批評。
《東京體育》其後又針對短道速滑賽事，再度指出主場觀眾違反防疫政策，且大會沒有落實執行的隱憂。
綜合中媒與日本《讀賣新聞》報道，當日比賽過程中，發現現場播放抗日戰爭時期的歌曲《保衛黃河》，有內地網民在微博寫下「這次氣氛可以啊」、「能拿我們東道主怎樣」等留言。
此外，日本《共同社》記者在例行記者會上就觀眾防疫問題提問，冬奧組委會疫情防控辦公室副主任黃春回應指，「北京冬奧與東京奧運最大不同，就是我們有觀眾，在特定環境下組織觀賽，賽前進行健康監測、核酸檢測，進入賽場我們會給這些閉環外（防疫氣泡外）的人員，設置單獨出入口和通道。」
他又指，觀眾在賽後返回住所，也會進行檢測和兩次核酸檢測，因此觀眾在場外也不會帶有病毒，以保證城市安全。
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