北京冬奧｜韓國名將1500米奪首金　總統文在寅盛讚：冤屈一掃而空

韓國短道速滑名將黃大憲早前無緣男子1000米決賽，他收拾心情出戰男子1500米賽事，順利為韓國贏得今屆首面金牌，衝線一刻興奮地高呼，一吐烏氣，直言是最乾淨的賽事。



韓國名將黃大憲早前出戰短道速滑1000米準決賽時，被判犯規取消資格，無緣決賽衝擊獎牌，引起不少爭議，獲得韓國代表團力撐外，更直斥賽會偏袒中國，韓聯社表示國際滑冰聯會不接受韓國方面的上訴，維持原判。

韓國代表斥短道速滑偏袒中國 主場優勢犧牲其他隊伍

投訴無果，黃大憲只好專心賽事，周三（9日）轉戰男子1500米賽事，在1000米奪金的中國選手任子威準決賽犯規出局，決賽不見中國選手的身影，結果這名韓國名將力壓加拿大及俄羅斯的對手首名衝線，贏得韓國隊今屆首面金牌，亦是他生涯的首金。

黃大憲奪得首面奧運金牌，心情激動。（Getty Images）

衝線一刻，黃大憲振臂高呼，像是把早前的委屈吐出來，並激動地與教練相擁慶祝。黃大憲戰畢1000米後，透過社交網站表達感受，引用米高佐敦的名言，直言「就算遇到障礙及高牆也要克服」。黃大憲賽後被問及，在韓國方面投訴後，裁判執法尺度是否有變時，他表明裁判並不會因中韓之爭而改變尺度，但今次1500米比賽是最乾淨的一場。

韓國總統文在寅透過社交網站祝賀黃大憲，大讚對方展現了韓國短道速滑的實力，贏得一面誰也奪不走的金牌，這種優秀的表現將留在人民心中，並將1000米的「冤屈」一掃而空。

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黃大憲一向是惹火人物，過往除了與中國隊有不少「牙齒印」，與隊友相處亦然。林孝埈2019年在訓練中扯黃大憲的褲子，其後不原諒對方之外，更告上法庭，林孝埈遭受停賽及官非，最終更加轉籍中國。

黃大憲以些微優勢力壓加拿大及俄羅斯選手奪金。（Getty Images）

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