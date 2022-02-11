北京冬奧｜6年前車禍瀕死　頭顱粉碎性骨折　美國鬥士奇蹟奪銀

去年12月，美國媒體以「劫後重生」形容將代表國家出戰北京冬奧的史提芬遜（Colby Stevenson）。

6年前，這名滑雪好手因車禍瀕臨死亡，在2次大手術後奇蹟生還，事發5個月後他重回滑雪場。周三（9日）他登上了北京冬奧頒獎台，拿着心口前的大跳台自由式滑雪銀牌高呼：「是奇蹟。」



史提芬遜昨日大跳台自由式滑雪以183分取下生涯首面奧運獎牌，拿起這面得來不易的銀牌，他分外感慨。

他說能站上頒獎台已是奇蹟：「我剛剛就在想我家人、朋友在電視前尖叫的畫面，我很開心能為了他們做出表現。」

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史提芬遜昨日大跳台自由式滑雪以183分取下生涯首面奧運獎牌。（Getty Image）

史提芬遜曾經歷一段黑暗時期，2016年他載着行動不便的友人回家，惟路程遙遠，他需連續開車駕駛12小時。就在這趟長征，史提芬遜不經意烏眉瞌睡，就在閉眼的2秒間出了車禍。

車頂直接重擊他頭顱與頸部，粉碎性骨折，當中包括面部、眼窩、肋骨、下巴和脖子，送院後醫生也無法斷定他能否捱過來，惟受上天眷顧，史提芬遜經歷2次大手術後拾回一命。

這面大跳台自由式滑雪銀牌是奇蹟的見證。（Getty Image）

威脅生命的挫折並未有打敗史提芬遜，意外發生後5個月，他就回滑雪場邊吃止痛藥邊進行康復訓練。

2017年他終可重踏戰場，奈何其後因肩肌肉撕裂傷患錯過2018平昌冬奧，這次24歲的他終於能代表美國出征奧運，更為自己添上一面銀牌。

史提芬遜面上的疤痕顯然易見。（Getty Image）

他說：「要享受運動的快樂。我感覺每件事發生都是有理由的，我想這是看待人生很好的方法，樂觀以待，並走出黑暗時期。」