北京冬奧｜羽生結弦永不放棄精神感動全球　中國一哥：希望他做到

日本「冰王子」羽生結弦衛冕男子花式溜冰個人賽失敗，縱然可惜，卻贏得外界及同行的掌聲，中國「花滑一哥」金博洋賽後盛讚羽生結弦的精神不可思議。
男子花式溜冰個人賽，今日上演自由滑決賽，中國選手金博洋取得179.45分，加上短節目，累積270.43分，以第9名完成賽事。
這名中國「花滑一哥」一度躋身三甲，當時正好與羽生結弦一起坐在暫時排名前三位置選手專屬的Green Room，二人多次向鏡頭揮手示意，金博洋更擺定「甫士」，比起日本冰王子更搶鏡。
縱然羽生結弦挑戰阿克塞爾四周半跳（Quad Axel）未能成功，他首度在正式比賽中嘗試這個超高難度動作並獲國際溜冰聯盟（ISU）確認，均足以載入史冊。這種不斷挑戰自己的精神令人動容，連身為對手之一的金博洋亦十分佩服。
「我覺得他的精神是不可思議，如果是我，我在第2屆奧運後已經退役，但他連續參加3屆了。以27歲之齡，挑戰四周半跳難度更高，這種精神十分值得學習，我也十分希望他能夠完成四周半跳。」
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金博洋完成自由滑後，與短節目當日同樣十分激動，再一次喜極而泣，全因他戰勝了自己，「這4年間起起跌跌，當中少不免自我質疑，今次冬奧後，我戰勝了自己，就算4年來的艱苦也是值得的。」在主場出戰，金博洋坦言是人生中最美好的回憶。
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