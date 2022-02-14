北京冬奧｜谷愛凌晉級明衝擊第二金　淡定邊吃燒餅邊等成績

北京冬奧焦點人物谷愛凌，繼早前贏得自由式滑雪女子大跳台金牌後，向第二金邁進，今日（14日）出戰女子坡面障礙技巧預賽，力爭出線周二的決賽。
18歲的谷愛凌（Eileen Gu）今屆冬奧參加3個項目，早前已經贏得女子大跳台金牌，如今轉戰另一項目坡面障礙技巧賽。
坡面障礙技巧預賽原定周日舉行，可惜因為天氣欠佳而延至今日上演，27名選手爭奪12個決賽位置，來自美國的克萊雅（Caroline Claire）練習時受傷，需要在場軍醫治理，未能出戰。
谷愛凌是首名登場的選手，發揮並非完美，首輪僅得57.28分，完成首輪後排第11位。這名中美混血兒次輪表現有改善，取得79.38分，一度升上第3位，穩奪決賽席位。當谷愛凌等待成績公布時，更拿出燒餅，邊等邊吃，成績公布後更向鏡頭「單眼」，並舉起姆指。
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