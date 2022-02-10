北京冬奧｜美國滑雪天才少女衛冕創歷史　谷愛凌上前相擁道賀

平昌冬奧一戰成名的美國滑雪天才少女Chloe Kim，因為奪金而壓力爆煲，4年間克服憂鬱症及外界聲音，再踏奧運賽場，這名21歲的美國選手在女子單板滑雪U型場地技巧決賽，力壓西班牙及日本選手衛冕，成為美國史上第一人。



奧運金牌，是不少運動員追逐的目標，但對美國單板滑雪好手Chloe Kim來說，這塊獎牌是個負累。自從平昌冬奧奪金後，這名韓裔美籍少女面對種種壓力，最終患上憂鬱症，幸好經過治療後順利復出，在今屆北京冬奧踏上衛冕之路。

一戰成名的滑雪天才少女 丟掉奧運金牌重生之路

21歲的Chloe Kim即使在女子單板滑雪U型場地技巧預賽第二跳失手，她依然以首位躋身晉級。決賽今日（10日）上演，這名美國選手首輪造出94分的高分，縱然其後兩輪僅得27分及26.25分，無阻她成功衛冕，西班牙的卡斯特雷特（Queralt Castellet）及日本選手富田瀨奈分別摘下銀牌及銅牌，而中國的蔡雪桐則「梗頸四」失落獎牌。

Chloe Kim順利衛冕女子單板滑雪U型場地技巧金牌。（Getty Images）

+ 1

Chloe Kim成功衛冕，連贏兩屆冬奧金牌，成為史上首名在這項目衛冕的選手。克服心理因素，回歸奪金而回，對她別具意義，她更激動落淚，在場的谷愛凌也上前與他相擁道賀。

Chloe Kim賽後坦言衛冕的感覺超現實，她對自己的表現感到十分自豪，並特意感激義無反顧支持她的人，「我在這4年間十分努力，就是為了這一刻。我要感激所有支持我的人，尤其是支持我所有決定，正如我決定小休返回學校。」

4年間經歷不少事情，再奪奧運金牌，Chloe Kim難掩激動。（Getty Images）

更多北京冬奧相關報道：