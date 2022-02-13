北京冬奧｜運動員及評述員遭起底攻擊　微博清理逾8萬條違規內容

冬奧賽事引來網上許多正負面評語，當中有不少過火的言論，微博官方帳號「微博管理員」在11日發文指出，接到網民舉報發現，有個別用戶對運動員和評述員言語攻擊，甚至「起底」登出其個人隱私資訊。站方對此類行為進行及時處置。



北京冬奧期間，內地社交媒體微博出現不少網民對運動員進行言語攻擊、諷刺或散佈不實資訊等現象。代表中國出戰花式溜冰的「入籍兵」朱易，日前因在比賽中失誤摔倒，而遭到網民狠批，「朱易摔了」的標籤更成了熱門搜尋。

背負壓力出戰的朱易，在自由滑再度失誤倒地。（Getty Images）

微博自北京冬奧揭幕以來，根據《微博社區公約》等相關規定刪除帖文，禁止網民對運動員言語攻擊、諷刺侮辱，日前再公布指有網民因不滿評述員的解說而言語攻擊，截至11日為止，已清理違規內容82,658條，4239個違規帳號也被禁言15天至永久禁言。

微博官方指根據《微博社區公約》等相關規定刪除帖文。（截圖）

微博稱有網民以比賽輸贏、狀態好壞為由對運動員及其家人言語攻擊，微博指會繼續快速處置網民的舉報內容，同時呼籲網民理性觀賽，文明發言。

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