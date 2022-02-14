北京冬奧︱谷愛凌國籍爭議　奧委會突改介紹　胡錫進倡要預留空間

北京冬奧金牌得主、中國滑雪少女谷愛凌，被指未有放棄美國國籍，在中國法律不容許雙重國籍下，遭質疑不能代表中國參賽，也有違奧運規定。



中國滑雪好手谷愛凌早前於北京冬奧自由式女子大跳台項目奪金後，其國籍問題再受關注。在美國出生的她兩年多前才入籍中國，卻有指當時她未滿16歲；依美國法律，未滿16歲者無法自行決定是否放棄美國國籍。

中國並不承認雙重國籍，外國人要取得中國國籍，必須先放棄原有國籍，因此谷愛凌受質疑是否符合入籍條件、代表中國參賽。

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谷愛凌在北京冬奧向觀眾做出心形姿勢。（Getty Images）

外地傳媒報導，北京冬奧組委會官網對谷愛凌的英文介紹中，近日刪去了「放棄美國國籍加入中國國籍」的字句；國際奧委會官網一篇題為「你不知道的谷愛凌的5件事」的文章中，「具有雙重國籍」的文字也突然消失，令人生疑。

對此，中國駐紐約領事館曾表示，谷愛凌「肯定須經過歸化入籍或在中國取得永久居留權」才能代表中國隊參賽。但國際奧委會表示，谷愛凌2019年「獲得」中國國籍，同年12月獲批准「變更體育國籍」，中國奧委會為此「提供了必要的文件」，包括她的「護照副本」。

根據奧林匹克憲章第41條，參賽運動員的國籍必須屬於其代表國。意味若有其他國家對谷愛凌的國籍提出質疑，她在北京冬奧取得的任何獎牌及參賽資格，都將受到挑戰。

谷愛凌為中國隊在今屆冬奧贏得金牌。（Getty Images）

在爭議愈燒愈烈下，內地《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，「提醒」輿論對她宣傳要「適度」，「應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠，像『為國爭光』這樣的說法宜少用，代之以『為中國隊爭光』更加妥當。」

胡錫進解釋，谷愛凌才剛滿18歲，今後幾年生活很大機會都在美國，未來其國籍歸屬及國家認同「都有不確定性」，「中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動。」

胡錫進「建議」內地輿論對谷愛凌的宣傳要「適度」。（香港01記者攝）

他提到谷愛凌曾表示，自己「在美國是美國人，在中國是中國人」，但認為現實未必能如對方所願。

「中美關係惡化致使這樣的通道幾乎被封死了，法律問題也難逾越。未來谷愛凌很可能面臨艱難選擇。我想說的是，在谷愛凌的問題上，中國的國家榮譽和信譽不能有風險，國家的迴旋空間一定要大於任何人的選擇空間。」