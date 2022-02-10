北京冬奧︱韓國冰王子車俊煥全場最帥　童星出身曾向宋智孝表白

花式溜冰賽場再次印證，冬季奧運果然俊男美女特別多。韓國選手車俊煥一登場，便以一副俊顏全球人氣急升。他不止外表帥氣，實力同樣頂尖，憑靈巧身手和高難度動作立足世界前列。

擁有一雙迷人大眼睛，配上鄰家男孩的可愛面容，韓國有網民認為他的長相酷似主演韓劇《無法抗拒的他》的一對CP宋江和韓韶禧，笑稱他是二人之子。有趣的是，車俊煥確是童星出身，日後也很可能繼續向演員之路進發。



車俊煥的俊氣外表，在今屆冬季奧運人氣急升。（Getty Images）

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車俊煥年僅20歲，便第二度出戰冬季奧運會，他之所以成為運動員，另有一番故事。他小時候已一臉可愛，成為廣告商寵兒，2007年一個朱古力批廣告，令他紅遍韓國，連續接拍多個廣告。

之後索性入行成為童星，曾演出《MBC Best劇場》、韓劇《一枝梅歸來》等，他7歲開始學習溜冰，他昔日曾在綜藝節目分享，小時候為擴闊戲路，學習過芭蕾舞、小提琴、跆拳道和鋼琴等，學溜冰也是出於同一原因，卻在不知不覺間愈練愈好，甚至改變人生跑道成為運動員。

一個朱古力批廣告，令車俊煥紅遍韓國。（網上圖片）

花式溜冰項目要在全場觀眾面前表演，壓力巨大，車俊煥自小習慣被群眾包圍，成為一大優勢，他曾稱童星經歷有助運動表現。

7歲起步不算早，他卻進步神速，小學的時候已能夠在花式溜冰的6組跳躍動作中，做出其中5種的三周跳動作，盡顯天份。由青年組到成人組，車俊煥的表現逐年進步，2016賽季首度出戰青年組花式溜冰大獎賽，便贏得德國和日本兩站冠軍，並在總決賽得到第三名。

車俊煥曾是童星。（網上圖片）

點圖睇：韓國冰王子車俊煥

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2017年初，他首次成為韓國全國冠軍，當時只得15歲。同年花式溜冰世界錦標賽青年組高手林立，美籍華裔選手周知方奪冠，3位俄羅斯選手得2至4名，車俊煥排第5。2018年初他帶着腳傷衛冕全國賽，奠定韓國首席男選手地位，並以16歲之齡主場出戰平昌冬奧，是男選手中年紀最細一位，他最終得到第15名。

車俊煥屬於靈巧型選手，成長一度令他十分煩惱。身高突然長至1.8米，影響他的轉體和跳躍動作，陷入生涯危機。不過他努力練習克服過來，如今已是韓國6屆冠軍，他在今屆賽事短節目演出水準，以99.51分第四名成績晉身決賽。可惜他周四（10日）在自由滑環節一次四周跳躍動作失手，僅得182.87分，總成績得第五名，無緣頒獎台。

車俊煥如今已是身高1.8米的帥哥。（Instagram）

即使如此，他高大俊朗的外表，吸引不少目光，加上身手不凡，未來絕對有力挑戰22歲的世界兼奧運冠軍陳巍，加上21歲的另一美籍華裔選手周知方、18歲的今屆冬奧銀牌得主鍵山優真等年輕強手，男子花式溜冰勢將開創一個新時代。單從外型論，車俊煥勢將接棒羽生結弦，成為新一代「冰王子」。

車俊煥曾在電視節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》一展歌喉。（影片截圖）

運動員之路並未關上他在演藝界那扇窗，他曾在電視節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》一展歌喉，也曾在劉在錫主持的《最近的小孩們》中登場，在節目中他提到自己是女星宋智孝的長年支持者。

2018年《SBS 演藝大賞》他擔任頒獎嘉賓，大膽向台下的宋智孝表白，弄得對方不知如何是好，宋智孝唯有說：「俊煥啊，稍微年紀再大一點就好了，我們下次見吧。」相信日後結束運動員生涯後，很大機會重返演藝界操故業。