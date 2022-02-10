北京冬奧︱韓國冰王子車俊煥全場最帥　童星出身曾向宋智孝表白

撰文：吳慕兒
出版：更新：

花式溜冰賽場再次印證，冬季奧運果然俊男美女特別多。韓國選手車俊煥一登場，便以一副俊顏全球人氣急升。他不止外表帥氣，實力同樣頂尖，憑靈巧身手和高難度動作立足世界前列。
擁有一雙迷人大眼睛，配上鄰家男孩的可愛面容，韓國有網民認為他的長相酷似主演韓劇《無法抗拒的他》的一對CP宋江和韓韶禧，笑稱他是二人之子。有趣的是，車俊煥確是童星出身，日後也很可能繼續向演員之路進發。

車俊煥的俊氣外表，在今屆冬季奧運人氣急升。（Getty Images）

🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇

車俊煥年僅20歲，便第二度出戰冬季奧運會，他之所以成為運動員，另有一番故事。他小時候已一臉可愛，成為廣告商寵兒，2007年一個朱古力批廣告，令他紅遍韓國，連續接拍多個廣告。

之後索性入行成為童星，曾演出《MBC Best劇場》、韓劇《一枝梅歸來》等，他7歲開始學習溜冰，他昔日曾在綜藝節目分享，小時候為擴闊戲路，學習過芭蕾舞、小提琴、跆拳道和鋼琴等，學溜冰也是出於同一原因，卻在不知不覺間愈練愈好，甚至改變人生跑道成為運動員。

北京冬奧︱美女出沒注意　荷蘭女將3000米速滑破紀錄奪金北京冬奧︱最強華裔混血兒神同框　劉少昂大讚谷愛凌十分可愛
一個朱古力批廣告，令車俊煥紅遍韓國。（網上圖片）

花式溜冰項目要在全場觀眾面前表演，壓力巨大，車俊煥自小習慣被群眾包圍，成為一大優勢，他曾稱童星經歷有助運動表現。

7歲起步不算早，他卻進步神速，小學的時候已能夠在花式溜冰的6組跳躍動作中，做出其中5種的三周跳動作，盡顯天份。由青年組到成人組，車俊煥的表現逐年進步，2016賽季首度出戰青年組花式溜冰大獎賽，便贏得德國和日本兩站冠軍，並在總決賽得到第三名。

北京冬奧︱四周跳之王陳巍克服心魔首奪金　花式溜冰雙王決再留憾入籍美少女首戰冬奧跌倒哭成淚人　中國照闖花式溜冰團體決賽
車俊煥曾是童星。（網上圖片）

點圖睇：韓國冰王子車俊煥

+8

2017年初，他首次成為韓國全國冠軍，當時只得15歲。同年花式溜冰世界錦標賽青年組高手林立，美籍華裔選手周知方奪冠，3位俄羅斯選手得2至4名，車俊煥排第5。2018年初他帶着腳傷衛冕全國賽，奠定韓國首席男選手地位，並以16歲之齡主場出戰平昌冬奧，是男選手中年紀最細一位，他最終得到第15名。

車俊煥屬於靈巧型選手，成長一度令他十分煩惱。身高突然長至1.8米，影響他的轉體和跳躍動作，陷入生涯危機。不過他努力練習克服過來，如今已是韓國6屆冠軍，他在今屆賽事短節目演出水準，以99.51分第四名成績晉身決賽。可惜他周四（10日）在自由滑環節一次四周跳躍動作失手，僅得182.87分，總成績得第五名，無緣頒獎台。

北京冬奧｜羽生結弦挑戰歷史完成但不完美　「4A」夢比獎牌更重要北京冬奧｜極難四周半跳跌倒仍獲ISU認證　羽生結弦未定今後去向
車俊煥如今已是身高1.8米的帥哥。（Instagram）

即使如此，他高大俊朗的外表，吸引不少目光，加上身手不凡，未來絕對有力挑戰22歲的世界兼奧運冠軍陳巍，加上21歲的另一美籍華裔選手周知方、18歲的今屆冬奧銀牌得主鍵山優真等年輕強手，男子花式溜冰勢將開創一個新時代。單從外型論，車俊煥勢將接棒羽生結弦，成為新一代「冰王子」。

車俊煥曾在電視節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》一展歌喉。（影片截圖）

運動員之路並未關上他在演藝界那扇窗，他曾在電視節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》一展歌喉，也曾在劉在錫主持的《最近的小孩們》中登場，在節目中他提到自己是女星宋智孝的長年支持者。

2018年《SBS 演藝大賞》他擔任頒獎嘉賓，大膽向台下的宋智孝表白，弄得對方不知如何是好，宋智孝唯有說：「俊煥啊，稍微年紀再大一點就好了，我們下次見吧。」相信日後結束運動員生涯後，很大機會重返演藝界操故業。

北京冬奧｜羽生結弦勁敵陳巍　曾稱滑冰為同性戀主導　即被批恐同北京冬奧｜羽生結弦卡洞失手　狂粉鎖定一鑽洞選手發死亡威脅北京冬奧｜羽生結弦後繼有人　鍵山優真帶着可愛飛舞俘虜國民心
韓國有網民認為車俊煥長相酷似主演韓劇《無法抗拒的他》的一對CP宋江和韓韶禧，笑稱他是二人之子。（《無法抗拒的他》劇照）
北京冬奧｜羽生結弦永不放棄精神感動全球　中國一哥：希望他做到北京冬奧｜谷愛凌掀內地滑雪熱潮　醫院傷者急增＃雪道盡頭是骨科北京冬奧｜滑雪型男平野步夢誓出大絕衝金　賽場勇救弟弟奧運夢北京冬奧｜美國名將16年前一念之差失金　苦等4屆失而復得的金牌北京冬奧︱意大利被揭阻自家選手參賽　名將一吐烏氣摘金用吻示威北京冬奧｜中國單板滑雪小將一原因只做基本動作　敬陪末席仍滿足北京冬奧｜DQ風波主角再碰頭　韓國黃大憲摘金　中國任子威遭DQ北京冬奧︱德國名將曾批評中國　奪金後態度劇轉：「我之後答你」北京冬奧︱冰球場唔止打波　俄羅斯瑞士毆鬥打甩頭盔球證都遭殃北京冬奧｜花式溜冰大熱華麗娃涉心臟禁藥　團體頒獎禮突取消北京冬奧｜美國滑雪天才少女衛冕創歷史　谷愛凌上前相擁道賀北京冬奧｜韓國名將1500米奪首金　總統文在寅盛讚：冤屈一掃而空北京冬奧︱中國男子冰球隊「五光十色」　六成入籍兵資格曾被質疑北京冬奧︱日本另一滑雪女神又遇「黑哨」　6朝元老毒舌寸爆賽會北京冬奧｜各國選手控訴賽場補給食物不足　「沒有熱食只有零食」北京冬奧︱朱易入籍問題屢被美媒針對　谷愛凌代出頭盡顯王者風範北京冬奧｜韓國代表斥短道速滑偏袒中國　主場優勢犧牲其他隊伍北京冬奧｜日本滑雪女神高梨沙羅被DQ失牌　緊身衣違例當場號哭北京冬奧︱谷愛凌後上為中國奪第三金　最強美少女飛躍大跳台
北京冬奧
奧運
奧運2021
冬季奧運
花式溜冰
韓國運動員