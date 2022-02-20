北京冬奧｜花滑匯演俄羅斯雙娃再踏冰面　破涕為笑展現仙氣｜多圖

北京冬奧今日（20日）閉幕，傳統的花式溜冰匯演也在中午舉行，令觀眾大飽眼福。
除了化身「櫻花仙子」的羽生結弦，兩位曾因場內外波風大受困擾的俄羅斯女將托路索娃（Alexandra Trusova）和舒查巴高娃（Anna Shcherbakova），也暫時放下不快事，展現出17歲少女應有的天真和歡顏。
日前舉行的花式溜冰女子個人賽，俄羅斯奧委會3位女將成為風暴中心，先有15歲天才少女華麗娃受盡禁藥風波困擾，雖獲准出賽卻在自由滑失準，未能奪牌而崩潰；獲得銀牌的托路索娃（Alexandra Trusova）敗予隊友後亦失控，揚言「不再踏足冰面」；奪金的舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）因教練杜芭列莎（Eteri Tutberidze）忙於應付前兩者，只能孤獨地聽賽果，連奪金也笑不出。
華麗娃已提早返回俄羅斯，不參加冰上匯演，但曾揚言「不再溜冰、討厭溜冰」的托路索娃，和女子花滑金牌舒查巴高娃則留下來，今日在冰上匯演現身。
花滑匯演不同比賽，造型、選曲和動作都沒有任何限制，選手都各自挑選最愛的造型和曲目，實行放下競爭的壓力，好好享受一番。
托路索娃展現兩套截然不同的風格，她在個人表演以「神奇女俠」造型現身，隨着《正義聯盟》主題曲起舞，步姿相當活潑，展示出跟比賽時完全不一樣的活力，在雙人滑則與化身「阿拉丁」精靈的隊友基維迪拉舒維利（Morisi Kvitelashvili）合作，自己穿上淺藍溜冰服宛如公主。
冬奧花滑匯演：托路索娃展現剛強及柔弱兩個面向（按圖放大）
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五官雅緻的舒查巴高娃壓軸登場，她穿起一襲白色配冰藍色服裝，兩袖更有發光翅膀，在昏暗燈光下以《萬福瑪利亞》為音樂舞動、飛躍，尤如天使，也如她曾演出的《天鵝湖》中，閃閃發亮的白天鵝。也讓人感受到兩位金、銀牌得主在殘酷的比賽以外，也是好動活潑的17歲少女。
冬奧花滑匯演：舒查巴高娃彷如天使（按圖放大）
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