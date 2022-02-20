北京冬奧｜托路索娃憤與恨大爆發　她一個人獨自上路領獎難言歡愉

北京冬奧女子花式溜冰，圍繞俄羅斯三名美少女賽後事件，幾乎蓋過場上成績。

禁藥案主角華麗娃在悲痛中被教練質疑，金牌得主舒查巴高娃孤伶伶得獎，銀牌得主托路索娃怒不可遏向教練咆哮，甚至揚言不再參加花式溜冰。外國媒體報道，托路索娃在賽後同樣被冷落，她一人留在賽場，遲遲未歸，如流落異鄉。



俄國「三娃」命運各異，周四（17日）自由滑中完成5組四周跳的托路索娃（Alexandra Trusova），賽後得悉總成績不及舒查巴高娃（Anna Shcherbakova），立即暴怒，邊痛哭邊怒罵教練杜比列莎（Eteri Tutberidze）「知道所有事」，又揚言不會再溜冰，甚至不出席當晚的簡單頒獎禮。

會心一滑，托路索娃沒料到結果不如預期。（Getty Images）

染上一頭紅色的她，雖然現身領取「冰墩墩」，但妝容花斑斑，兼且愁眉不展。當晚傳出托路索娃遲遲未返回選手村宿舍，最後由杜比列莎從北京首都體育館接走。

托路索娃在後台情緒大爆發，哭得妝容也溶掉，令人想起某電影角色。（instagram）

由於捲入禁藥風波的華麗娃（Kamila Valieva），自由滑大失水準而跌出三甲，正式頒獎禮得以在賽後翌日（18日）舉行。托路索娃與舒查巴高娃，及得銅牌的日本選手坂本花織，亮相接受獎牌。不過，這面獎牌，並非托路索娃心之所向。

勉強出席賽後頒授「冰墩墩」環節，托路索娃（左）無視外界。（美聯社）

完成頒獎禮，三名得獎者接受記者訪問。托路索娃在記者面前脫下口罩，微笑道：「我幾好呀。你睇吓，我有笑呀。」此時她已脫下銀牌，記者追問此事，她回答：「即刻除咗啫，冇其他意思，頒獎禮都完咗啦。Anna（舒查巴高娃）一陣畀你哋慢慢睇」。

賽後一天，正式頒授銀牌。（美聯社）

後台事件「通晒天」，記者提及杜比列莎，托路索娃立即落閘。對於前一夜遲遲未返宿舍，托路索娃甫開口便說「唔係同杜比列莎一齊」。她接着稱完成賽後藥檢，離開賽事場地首都體育館，剛好錯過了返回宿舍的巴士。

俄國女教練杜比列莎（左）與托路索娃（中）的關係，看來是今後焦點。（Getty Images）

接下來的一小時，她一個人等巴士，卻遲遲未見，又找不到其他交通工具，於是返回體育館內。「有義工幫我，但係都係講中文，我要走返去冰場附近上網，翻譯畀佢哋聽，結果終於有車返酒店。」

美國的陳巍（右）在托路索娃的社交媒體出現，本屆奧運不止一回。（instagram@avtrusova）

托路索娃在今屆短節目失手，僅排第4，但到自由滑編排極高難度動作，分數排第1，惟總成績仍落後舒查巴高娃不足5分，只得銀牌。她在後台相當激動，拒絕讓杜比列莎擁抱，更怒稱討厭花式溜冰，不會再參加。她賽後解釋已經3年未在國際大賽獲勝，今回完成如此高難度動作，仍不足獲勝，難以接受。

比賽過後，還是打卡要緊。（instagram@avtrusova）

能讓這位「怒火少女」稍息的人，暫時只有男子花式溜冰界的巨星。她暫別多天的instagram，今午有限時動態更新。她正在準備明天舉行的表演節目，練習時與個人賽金牌得主陳巍，以及日本兩屆金牌得主羽生結弦合照，回復笑容。